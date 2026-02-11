Roma cambia le regole del centro: 1000€ per entrare in Ztl con l’elettrica e strisce blu a pagamento per mild hybrid

Roma Capitale accelera sul decongestionamento del centro storico, area Unesco, con due direttive firmate dall’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e destinate all’esame della Giunta entro febbraio.

I provvedimenti, presentati come strumenti di regolazione degli accessi e della sosta, puntano a ridurre la pressione dei veicoli privati nel cuore della città, intervenendo su due nodi diventati sensibili: l'aumento delle autorizzazioni Ztl per i veicoli elettrici e l'uso prolungato delle aree tariffate, le strisce blu, che secondo l'amministrazione devono garantire soprattutto la rotazione dei posti.

Nuove regole per il centro storico: cosa prevedono le direttive firmate da Patanè

La prima direttiva introduce un permesso annuale a titolo oneroso, pari a 1000 euro, per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica, in sostituzione dell’attuale regime di libero accesso gratuito. L’indirizzo, come chiarito nella nota, mantiene gratuita la sosta sulle strisce blu per le elettriche, ma cambia l’accesso: non più automatismo generalizzato, bensì un’autorizzazione con costo annuo per chi non rientra nelle categorie che già oggi hanno diritto all’ingresso in Ztl per condizioni legate allo status.

Permesso da 1000 euro per elettriche: a chi si applica e chi resta esente

Un punto centrale, sottolineato dall'amministrazione, riguarda le esenzioni. Il pass resta a costo zero per tutti i cittadini che, pur avendo un veicolo elettrico, hanno diritto all'ingresso in Ztl per ragioni specifiche: residenti, persone con disabilità, rappresentanti di commercio, strutture alberghiere e altre categorie previste dalle regole vigenti.

L’obiettivo dichiarato non è colpire chi ha un titolo riconosciuto, ma intervenire su quella quota di accessi “aggiuntivi” generata dall’incremento del parco elettrico, che a Roma si traduce in più veicoli presenti nel centro storico e in maggiore competizione per gli stalli.

Come cambia la procedura: nuove immatricolazioni e attuali titolari di autorizzazione

Per le nuove immatricolazioni, il permesso oneroso sarà operativo non appena sarà implementato il nuovo sistema di rilascio. Per chi già dispone di un’autorizzazione gratuita, la transizione avverrà con una comunicazione di Roma Servizi per la Mobilità, che indicherà modalità e termini per richiedere il nuovo permesso a pagamento, nel caso in cui si intenda mantenere l’accesso alla Ztl.

È un passaggio che apre un capitolo pratico importante: tempi, istruzioni, canali e verifiche dovranno essere chiari, perché su questi dettagli si misura l’efficacia di una misura e la sua accettazione.

Strisce blu e auto ibride: stop alla gratuità per le mild hybrid non residenti

La seconda direttiva interviene sulla disciplina della sosta nelle aree tariffate. Viene prevista la revisione della gratuità oggi riconosciuta ai veicoli ibridi in base alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 257/2008. In concreto, si introduce la sosta a pagamento, per i non residenti nel loro ambito territoriale, per i veicoli mild hybrid, mantenendo invece l’esenzione per i full hybrid e per i plug-in hybrid.

La distinzione, nella lettura tecnica proposta dall’amministrazione, nasce dal diverso contributo del sistema elettrico: nel mild hybrid l’apporto è considerato marginale e non consente la marcia in modalità elettrica pura nelle condizioni urbane tipiche.

Rotazione dei parcheggi: perché Roma punta a “liberare” gli stalli nel centro

Roma Capitale mette in evidenza la funzione delle strisce blu: non solo contenere la mobilità privata, ma garantire rotazione della sosta e quindi una maggiore possibilità di trovare parcheggio, soprattutto nelle zone più attrattive. La gratuità estesa, in questi anni, ha prodotto un effetto collaterale noto a chi frequenta la città: stalli occupati per tempi lunghi e disponibilità ridotta. Da qui la scelta di restringere l’esenzione, lasciandola ai veicoli che, nella valutazione emissiva indicata, offrono benefici più significativi.

Motivazioni e obiettivi: sostenibilità, vivibilità e gestione della congestione

Nelle parole dell'assessore Patanè, l'esigenza nasce dall'incremento significativo dei veicoli elettrici in circolazione e dal conseguente aumento delle autorizzazioni di accesso alle Ztl. Anche se a zero emissioni allo scarico, la loro crescita inciderebbe sulla congestione e sulla disponibilità degli stalli, soprattutto nel centro storico.

Il provvedimento viene quindi presentato come strumento di regolazione coerente con politiche di sostenibilità e tutela della vivibilità urbana, con un messaggio chiaro: ridurre pressione veicolare dove lo spazio è limitato e la domanda di accesso resta alta.

Reazioni attese: automobilisti, operatori economici e residenti

La partita, inevitabilmente, coinvolge interessi diversi. I residenti e chi ha titoli di accesso riconosciuti guardano alle esenzioni come garanzia di continuità, mentre una parte degli automobilisti elettrici potrebbe leggere la novità come cambio di paradigma: dall’incentivo generalizzato al principio “paghi se vuoi entrare”.

Le attività economiche del centro, che dipendono anche dalla facilità di accesso, chiederanno verosimilmente chiarezza su controlli, tempi di attuazione e possibili ricadute su consegne e clientela. Sullo sfondo c’è la domanda che Roma si pone da anni: come rendere il centro più vivibile senza spostare semplicemente i disagi altrove.

Cosa succede adesso: passaggio in Giunta e tempi di attuazione

Le direttive sono provvedimenti di indirizzo: il passaggio successivo è l’esame della Giunta entro febbraio, con definizione delle regole operative. Dal punto di vista amministrativo, il nodo sarà trasformare l’indirizzo in procedure semplici, controllabili e comunicabili, evitando incertezze per cittadini e categorie interessate. Il centro storico resta un banco di prova permanente: qui ogni scelta sulla mobilità ha effetti immediati su traffico, sosta, tempi e qualità della vita.