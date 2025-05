Roma Capitale cambia passo: approvato il nuovo Regolamento unico per i concorsi

Un testo moderno e semplificato per una macchina amministrativa più efficiente

Con l’approvazione da parte della Giunta capitolina della delibera proposta dall’assessore Giulio Bugarini, Roma compie un passo significativo verso una pubblica amministrazione più moderna, trasparente e funzionale. Il nuovo Regolamento unico di disciplina dei concorsi pubblici per il personale non dirigente rappresenta infatti molto più di una semplice razionalizzazione normativa: è uno strumento operativo, snello e aggiornato, pensato per affrontare con coerenza le sfide attuali nella selezione del personale.

L’obiettivo è chiaro: superare la frammentazione regolamentare che, fino a oggi, ha reso la macchina dei concorsi lenta e macchinosa. E lo fa riunendo in un unico corpus normativo tutte le disposizioni che fino ad ora regolavano i diversi tipi di selezione, da quelle ordinarie a quelle connesse al PNRR, fino alle specificità della Polizia Locale.

Quattro modelli di concorso per rispondere a esigenze diverse

Il regolamento introduce quattro tipologie di selezione, ognuna con una funzione ben definita, pensate per adattarsi al meglio alla natura del profilo richiesto:

Concorso per soli esami , con prove scritte e orali, anche teorico-pratiche;

, con prove scritte e orali, anche teorico-pratiche; Concorso per titoli ed esami , che valorizza esperienze pregresse e titoli di studio;

, che valorizza esperienze pregresse e titoli di studio; Corso-concorso , modalità più articolata con fasi selettive intermedie;

, modalità più articolata con fasi selettive intermedie; Selezione tramite centri per l’impiego, riservata ai profili che richiedono solo l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

A prescindere dalla formula adottata, il fulcro resta una selezione fondata sul merito, sulla trasparenza e sull’oggettività delle valutazioni.

Prove più mirate e accessibili, anche per le donne in gravidanza e allattamento

Il nuovo testo normativo mostra una particolare attenzione alla dimensione umana della selezione. Non solo standardizza e semplifica le modalità di svolgimento delle prove, ma prevede anche l’introduzione di strumenti di equità come:

Prove asincrone per candidate in stato di gravidanza o allattamento;

per candidate in stato di gravidanza o allattamento; Spazi dedicati all’allattamento durante le prove;

durante le prove; Titoli di precedenza in caso di parità di punteggio, come il servizio civile svolto (anche non universale) o l’appartenenza al genere meno rappresentato per il profilo in questione.

Sono misure che guardano alla selezione non solo come strumento tecnico, ma come momento di inclusione e riconoscimento dei diritti.

Digitalizzazione e semplificazione: la rivoluzione passa dal portale inPA

Un’altra delle leve decisive è quella tecnologica. Il regolamento spinge con decisione sull’informatizzazione dell’intero iter concorsuale: pubblicazione dei bandi, presentazione delle domande, notifica delle prove, gestione delle graduatorie. Tutto viaggerà attraverso il portale nazionale inPA, nodo cruciale della strategia digitale della pubblica amministrazione.

È prevista anche una clausola specifica per tutelare i candidati in caso di malfunzionamenti del sistema: se si verificano problemi tecnici che impediscono la presentazione della domanda, il termine per partecipare potrà essere prorogato.

Concorsi aggregati per Area: risparmio e rapidità

Tra le novità più concrete e impattanti, la possibilità di indire bandi unici per Area professionale (come Operatori Esperti, Istruttori o Funzionari), pur differenziando al loro interno i requisiti e le prove in base al profilo richiesto.

Questa misura non solo promette di abbreviare i tempi tecnici della macchina concorsuale, ma rappresenta anche un risparmio significativo in termini di risorse. È una scelta gestionale che riflette una visione sistemica, capace di coordinare le esigenze operative dell’ente con il principio di economicità.

Verso una nuova stagione del lavoro pubblico a Roma

L’introduzione del regolamento unico per i concorsi di Roma Capitale non è solo una riforma tecnica, ma segna un cambiamento di paradigma. In un contesto storico in cui il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione è un’urgenza – basti pensare all’età media elevata del personale e ai pensionamenti massicci previsti nei prossimi anni – avere uno strumento chiaro, flessibile e aggiornato alle norme nazionali è decisivo.

Le dichiarazioni dell’assessore Bugarini sintetizzano bene il senso di questa svolta: mettere ordine, garantire equità e aprire la strada ai nuovi concorsi già annunciati. Roma, in questo, cerca di allinearsi ai più avanzati standard nazionali, con una macchina amministrativa finalmente all’altezza della complessità e delle aspettative di una capitale europea.

Il nuovo regolamento, in sostanza, non è solo carta: è il primo passo per ridare linfa e credibilità all’impiego pubblico locale, con uno sguardo rivolto tanto all’efficienza quanto alla dignità dei candidati.

