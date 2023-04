Roma, capitale del gelato artigianale. E’ festa dal 29 aprile al 1 maggio

Il gelato è un’icona dell’estate, una delizia fredda e cremosa che fa felici grandi e piccini. Sebbene sia possibile trovare gelati di vario tipo in qualsiasi supermercato o chiosco, il gelato artigianale è in una categoria a parte. Prodotti con amore e cura da gelatieri esperti, il gelato artigianale offre un’esperienza gustosa che conquista i palati.

Cos’è il gelato artigianale?

E’ diverso dal gelato industriale per più di un motivo. Innanzitutto, è fatto in piccole quantità, spesso nella stessa giornata in cui viene venduto. Gli ingredienti utilizzati sono di alta qualità, spesso locali e di stagione, e provengono da fornitori selezionati con cura dal gelatiere stesso. Inoltre, il gelato artigianale è fatto a mano, con macchinari tradizionali e non contiene additivi o conservanti artificiali.

Un’altra caratteristica distintiva è la sua ricchezza di sapori. I gelatieri artigianali sono veri artisti del gusto, capaci di creare combinazioni di sapori uniche e sorprendenti. Dal classico gusto alla vaniglia alla più stravagante combinazione di cioccolato fondente con pepe di Sichuan, il gelato artigianale offre una vasta gamma di gusti per soddisfare ogni palato.

Qualità e attenzione ai dettagli

La qualità è una parola d’ordine nel mondo del gelato artigianale. I gelatieri artigianali sono appassionati del loro mestiere e si dedicano con cura all’elaborazione di ciascun gelato. Ogni fase del processo di produzione, dalla scelta degli ingredienti all’elaborazione dell’impasto e all’aggiunta dei gusti, viene curata con attenzione ai dettagli.

Uno degli aspetti più importanti del processo di produzione del gelato artigianale è la pastorizzazione dell’impasto. Questo passaggio permette di eliminare eventuali batteri nocivi, ma anche di stabilizzare l’impasto stesso, garantendo una maggiore cremosità al gelato finito.

Inoltre, il gelato artigianale viene generalmente conservato a temperature più basse rispetto al gelato industriale. Questo permette di ottenere una consistenza più densa e cremosa, con una minore quantità di aria incorporata durante la lavorazione. Il risultato è un gelato che si scioglie lentamente in bocca, rilasciando tutto il suo sapore in modo delizioso.

L’attenzione ai dettagli si riflette anche nella scelta degli ingredienti. I gelatieri artigianali cercano di utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità, spesso provenienti da produttori locali e biologici. Frutta fresca di stagione, cioccolato di alta qualità, nocciole tostate in proprio e panna fresca sono solo alcuni degli ingredienti che si possono trovare in un autentico gelato artigianale.

Un gusto più intenso e genuino

Questa attenzione alla qualità degli ingredienti si traduce in un gusto più intenso e genuino nel gelato finito. La creatività è un elemento chiave nel mondo del gelato artigianale. I gelatieri artigianali sono costantemente alla ricerca di nuove idee per sorprendere i loro clienti con gusti innovativi e originali. Sperimentano con ingredienti insoliti, combinazioni di sapori uniche e presentazioni creative per rendere il loro gelato davvero speciale.

Ad esempio, si possono trovare gelati artigianali con gusti come lavanda e miele, peperoncino al cioccolato, ricotta con fichi caramellati o sorbetto al limone con basilico fresco. Queste combinazioni insolite offrono esperienze gustative uniche e dimostrano quanto la creatività sia un elemento fondamentale nel mondo del gelato artigianale.

L’esperienza dell’acquisto del gelato artigianale

Acquistare il gelato artigianale è un’esperienza a sé stante. Molti gelatieri artigianali hanno negozi caratteristici e accoglienti, spesso decorati con cura per creare un’atmosfera piacevole per i clienti. L’atmosfera intima e conviviale di una gelateria artigianale aggiunge un tocco di magia all’esperienza di gustare un gelato fatto a mano.

Quando si entra in una gelateria artigianale, spesso si viene accolti con l’invitante aroma del gelato appena fatto e con la vista di colori vivaci e gusti allettanti esposti in vetrina. I gelatieri artigianali sono soliti offrire campioni gratuiti per permettere ai clienti di assaggiare prima di scegliere il gusto che preferiscono. Questo approccio personalizzato e attento al cliente contribuisce a creare un’esperienza memorabile e gratificante.

Inoltre, il gelato artigianale spesso si presta a un consumo consapevole e sostenibile. Gli ingredienti di alta qualità, spesso locali e di stagione, possono essere una scelta più sostenibile rispetto ai prodotti industriali. Inoltre, molte gelaterie artigianali utilizzano imballaggi biodegradabili o compostabili per ridurre l’impatto ambientale.

Fior di latte con succo di ciliegie e maraschino

Il gelato artigianale come patrimonio culinario

Il gelato artigianale è anche un patrimonio culinario da preservare. In molte città, soprattutto in Italia, si possono trovare gelaterie artigianali che sono state aperte da generazioni e che hanno conservato le ricette tradizionali e le tecniche di lavorazione tramandate nel tempo. Queste gelaterie rappresentano un tesoro culturale che va oltre il semplice piacere del gusto, ma abbraccia anche la storia e la tradizione del territorio.

Inoltre, il gelato artigianale è spesso associato a eventi locali, festival e celebrazioni culturali. Ad esempio, molte città italiane organizzano “gelato festivals” annuali, dove i gelatieri artigianali locali si sfidano a vicenda per mostrare le loro creazioni uniche e condividere la passione per il gelato con la comunità locale e i visitatori.

E dal 29 aprile al 1 maggio, Roma diventa Capitale del Gelato. Presso Prati Bus District in viale Angelico 52, si svolgerà Roma è Gelato, una grande festa dedicata al gelato, aperta a tutti.

Le foto sono della Gelateria Fassi di Roma

