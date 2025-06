Roma, celebrazioni del 2 giugno: Parata, Frecce Tricolori e Musei Statali gratuiti

Il centro di Roma si anima per la Festa della Repubblica

In occasione del 2 giugno, giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Repubblica, il cuore di Roma diventa il palcoscenico per una serie di eventi istituzionali e celebrazioni. La città eterna accoglie manifestazioni simboliche come la parata militare ai Fori Imperiali e l’emozionante passaggio delle Frecce Tricolori. Inoltre, i Giardini del Quirinale riaprono al pubblico e i musei statali offrono ingresso gratuito. Tuttavia, queste celebrazioni comportano anche chiusure stradali e deviazioni che modificano temporaneamente la mobilità urbana. Il Comune ha infatti consigliato di spostarsi solo per necessità.

Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto

Alle 9.15 del mattino del 2 giugno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà alla cerimonia di deposizione della corona d'alloro al Milite Ignoto. Successivamente, da via di San Gregorio passerà in rassegna i reparti militari prima di prendere posto sulla tribuna d'onore in via dei Fori Imperiali per assistere alla parata militare. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai1 con uno speciale a cura del Tg1 a partire dalle 9.

Le spettacolari Frecce Tricolori

Tra i momenti più attesi c'è il doppio sorvolo delle Frecce Tricolori. Il primo passaggio è previsto intorno alle 9.30 mentre il secondo avverrà tra le 11 e le 12. Dieci Aermacchi MB-339 dell'Aeronautica militare tingeranno il cielo sopra l'Altare della Patria con i colori della bandiera italiana, eseguendo manovre acrobatiche affidate ai piloti più esperti.

Eventi culturali e limitazioni alla viabilità

I festeggiamenti inizieranno già domenica 1° giugno con il cambio solenne della guardia in piazza del Quirinale. Nel pomeriggio seguirà un concerto ufficiale al Quirinale per i capi missione esteri, seguito da un ricevimento nei giardini presidenziali alla presenza delle alte cariche dello Stato. Lunedì pomeriggio i Giardini del Quirinale apriranno al pubblico dalle 15 alle 18.30; tuttavia l'accesso sarà riservato a categorie fragili selezionate tramite invito.

A causa delle celebrazioni, ci saranno significative restrizioni al traffico nella zona centrale di Roma. Dalle prime ore del mattino verranno chiuse diverse strade chiave tra cui via dei Fori Imperiali e via del Corso; inoltre la stazione metro Colosseo resterà chiusa tutto il giorno. Saranno deviate ben 34 linee autobus con cambiamenti che potrebbero perdurare fino alle 14 o più tardi.

Musei aperti e condizioni meteo favorevoli

Anche quest’anno i musei statali offriranno ingressi gratuiti durante la Festa della Repubblica, secondo gli orari abituali consultabili sul sito del Ministero della Cultura. Le previsioni meteo promettono una giornata serena con temperature che possono raggiungere i 29 gradi; tuttavia è stato emesso un bollettino di allerta gialla per possibili ondate di calore: si raccomanda prudenza soprattutto agli anziani e alle persone vulnerabili.

© Riproduzione riservata