Roma, chiuso dal Questore hotel alla borgata Finocchio: era ricettacolo di pregiudicati, stupefacenti e prostituzione

Quando un albergo smette di essere solo un luogo d’accoglienza

Nelle periferie urbane, lontano dai riflettori e dalle cartoline turistiche, spesso si sedimentano storie opache. Roma, con la sua grandezza disordinata, non fa eccezione. Nella borgata Finocchio, tra edifici sfilacciati e strade dove il tempo sembra essersi fermato, un albergo è diventato, per mesi, uno spazio parallelo alle regole. Non un rifugio, ma un nodo di invisibilità sociale e criminale. A chi passava di lì, poteva sembrare un albergo qualsiasi. Dietro le tende, però, si muoveva un microcosmo che sfuggiva a ogni controllo: ospiti mai registrati, spaccio di droga, prostituzione, e impianti fatiscenti lasciati al degrado.

Crack e cocaina, il diario sommerso di una struttura fuori controllo

Gli accertamenti, effettuati tra gennaio e aprile dagli agenti del VI Distretto Casilino e dai Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, hanno aperto una finestra inquietante su ciò che accadeva dentro quelle stanze. I blitz hanno portato al rinvenimento, più volte, di dosi di crack e cocaina pronte per la vendita. Non solo droga, ma anche materiale per il taglio dello stupefacente, segno che la struttura non era soltanto un luogo di consumo, ma un anello – per quanto piccolo – del mercato di distribuzione locale.

Nel corso delle verifiche, gli agenti si sono trovati davanti a un’anomalia ripetuta: ospiti non registrati, senza alcuna comunicazione alle autorità. Alcuni di loro con precedenti penali. Fantasmi, a tutti gli effetti, che entravano e uscivano da quel luogo senza lasciare traccia, protetti da un silenzio amministrativo che è già, di per sé, una forma di complicità. È questa assenza sistematica di tracciabilità a costituire uno degli aspetti più gravi, oltre a quelli igienico-strutturali.

Prostituzione e decadenza: quando il confine si spezza

Durante uno dei controlli, una donna ha raccontato agli agenti che utilizzava una stanza dell’hotel per prostituirsi. Un fatto che, in un altro contesto, potrebbe sembrare marginale, ma che qui assume un valore più ampio: è il sintomo di un luogo fuori dalla sorveglianza, dove si mescolano disagio sociale, economia sommersa e sfruttamento. Non c’è alcuna rete di protezione in questi spazi.

Solo porte chiuse che nessuno, fino a poco tempo fa, sembrava voler aprire. Le condizioni igieniche erano al limite della sopportabilità. Gli impianti erano fatiscenti, al punto da rappresentare un rischio per chiunque vi soggiornasse. Ma ciò che rende la situazione particolarmente delicata è la combinazione tra incuria e illegalità: un ambiente in decadenza materiale e morale, dove la mancanza di regole è diventata essa stessa un sistema.

Il decreto del Questore e la chiusura definitiva

Alla fine, le autorità hanno agito. Il Questore di Roma ha firmato un decreto che, in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha portato alla revoca della licenza. L’albergo chiude, in modo definitivo.Ma l’intervento non riguarda solo la struttura: è un segnale più ampio. Servire a dire che anche in periferia, dove spesso la legalità ha confini sfumati, l’attenzione non può mancare.

Non è solo una questione di ordine pubblico. È una questione di dignità urbana. Le storie che emergono da luoghi come questo non sono eccezioni: sono, piuttosto, l’effetto collaterale di un abbandono diffuso. Strutture come quella della borgata Finocchio diventano pericolose non solo per ciò che contengono, ma per il vuoto che rappresentano. Un vuoto che qualcuno, inevitabilmente, finirà sempre per riempire.

