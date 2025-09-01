Roma, chiusura temporanea della Metro B per lavori: ecco le date di settembre

Chiusura programmata per lavori
A Roma, la chiusura della linea metropolitana B e B1 è ormai imminente. Il blocco del servizio è previsto per i giorni di sabato 6 e domenica 7 settembre. Questa interruzione è necessaria per avviare la seconda fase dei lavori legati alla costruzione di un nuovo cavalcavia situato in via Giulio Rocco, nella zona Garbatella. È importante sottolineare che, insieme ai lavori sul cavalcavia, si procederà anche a interventi sull’armamento ferroviario lungo l’intera linea.
Navette bus sostitutive
Per minimizzare gli inconvenienti derivanti dalla sospensione del servizio metropolitano, l’amministrazione ha deciso di attivare delle navette bus sostitutive. Queste navette saranno disponibili per garantire il trasporto dei pendolari durante i giorni di chiusura della metro, cercando così di assicurare una certa continuità nei collegamenti urbani.
Lavori necessari e pianificazione urbana
La decisione di chiudere temporaneamente la metropolitana non è stata presa a cuor leggero. I lavori in corso sono parte di un piano più ampio che mira a migliorare le infrastrutture cittadine e ad aumentare l’efficienza del trasporto pubblico a lungo termine. Gli interventi sull’armamento ferroviario sono cruciali per garantire maggiore sicurezza e affidabilità alla linea stessa.
Informazioni pratiche per i cittadini
I cittadini romani e i visitatori sono invitati a prendere nota delle date di chiusura e a pianificare con anticipo gli spostamenti, tenendo conto delle alternative offerte dalle navette. Ulteriori aggiornamenti e dettagli possono essere consultati sui canali ufficiali dell’azienda dei trasporti capitolina.