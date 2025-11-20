Roma, clinica estetica abusiva sequestrata: cresce l’allarme su interventi eseguiti senza certificazioni

Si presentava come un centro moderno, con apparecchiature sofisticate e un’équipe pronta a seguire i clienti in ogni fase del percorso estetico. In realtà, l’ambulatorio scoperto a Viale Palmiro Togliatti funzionava senza autorizzazioni, offrendo operazioni complesse a pagamento e attirando soprattutto cittadini cinesi. La Polizia di Stato ha individuato la struttura dopo un annuncio online pubblicato lo scorso giugno, nel quale venivano proposti interventi invasivi come mastoplastiche additive, liposuzioni e addominoplastiche. La verifica è partita a seguito delle anomalie rilevate nell’offerta, che appariva poco credibile per modalità, costi e assenza di riferimenti sanitari riconosciuti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Clinica abusiva a Roma: nuovi dettagli sull’indagine della Polizia di Stato

La Divisione Amministrativa della Questura di Roma ha avviato un monitoraggio della società che sosteneva di gestire l’ambulatorio. I primi controlli hanno mostrato una situazione completamente diversa da quella raccontata nelle inserzioni. I locali utilizzati non risultavano registrati presso la Regione Lazio e mancavano delle certificazioni richieste per ospitare perfino interventi minori. Nonostante ciò, venivano programmati interventi che richiedono anestesia totale e protocolli rigorosi, impossibili da garantire in condizioni non regolamentate.

Gli agenti hanno effettuato vari sopralluoghi, documentando movimenti, arrivi dei pazienti e preparativi del personale. L’ambiente era stato allestito per apparire credibile agli occhi di chi cercava una soluzione rapida e meno costosa rispetto ai circuiti sanitari autorizzati. Ferri chirurgici disposti su tavoli sterili, bombole d’ossigeno, monitor per il controllo dei parametri vitali: tutto contribuito a costruire un’immagine di normalità che, però, non trovava alcun riscontro ufficiale.

Intervento della Polizia: cosa è emerso durante il blitz alla clinica abusiva cinese

Il blitz è scattato nel giorno di un nuovo intervento programmato. L'équipe era già operativa e in sala d'attesa si trovava una paziente cinese pronta a sottoporsi a un'addominoplastica. Aveva versato 6.500 euro, convinta di affidarsi a professionisti. La donna è stata identificata e accompagnata all'Ufficio Immigrazione poiché irregolare sul territorio nazionale. Il Questore ha poi disposto l'ordine di allontanamento.

Dalle verifiche è emerso che la struttura svolgeva attività pericolose ormai da almeno sei mesi. Le operazioni venivano effettuate con regolarità, senza alcun controllo sui requisiti di sicurezza richiesti da un intervento di chirurgia maggiore. L'intero ambulatorio, insieme a strumentazioni e medicinali, è stato sequestrato e il provvedimento è stato convalidato dall'Autorità giudiziaria.

Il fenomeno dei centri estetici non certificati

L’episodio ha riportato l’attenzione su un problema diffuso in molte città italiane: la presenza di centri che offrono interventi estetici complessi senza la necessaria idoneità. In diversi casi, queste strutture operano in zone periferiche, puntano su clientela straniera o su persone che cercano trattamenti a costi più bassi rispetto ai canali ufficiali. L’apparenza professionale, spesso costruita con cura, può far cadere in errore anche chi ritiene di avere competenze sufficienti per valutarne l’affidabilità.

Le autorità ricordano che interventi come mastoplastiche, liposuzioni e addominoplastiche richiedono ambienti certificati, standard igienico-sanitari elevati e personale in grado di gestire ogni eventualità. Una sala operatoria non autorizzata, per quanto ben allestita, non garantisce la presenza di attrezzature per affrontare emergenze improvvise né controlli sulle procedure utilizzate. L’anestesia totale, in particolare, rappresenta un punto critico: può essere somministrata solo in contesti riconosciuti e con protocolli severi.

L’importanza di affidarsi a strutture autorizzate: un richiamo che riguarda tutti

La vicenda di Roma mette in luce quanto sia fondamentale verificare sempre l’idoneità di chi offre interventi chirurgici estetici. I pazienti devono poter contare su certificazioni verificabili, iscrizioni agli albi professionali e autorizzazioni regionali consultabili. Le istituzioni, da parte loro, invitano a segnalare immediatamente eventuali offerte sospette, soprattutto quando i trattamenti proposti richiedono competenze complesse o quando vengono richiesti pagamenti consistenti senza un contratto chiaro.

Gli investigatori stanno ricostruendo l’elenco delle persone operate nella clinica abusiva romana per valutare eventuali conseguenze sulla salute. L’obiettivo è comprendere con precisione la portata dell’attività e individuare eventuali responsabilità aggiuntive. Il sequestro ha impedito che venissero eseguite nuove operazioni, evitando altri rischi per chi si era affidato a quel centro.

L’episodio serve da monito per chiunque stia valutando interventi estetici, soprattutto quando l’offerta appare troppo conveniente rispetto ai canali ufficiali. Una struttura priva di idoneità può mettere in pericolo la salute dei pazienti e mascherare rischi che diventano evidenti solo quando è troppo tardi. Affidarsi a centri autorizzati non è solo una scelta consigliata: è una vera forma di tutela personale.