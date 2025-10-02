Roma, condannato il titolare di un bar per molestie su una dipendente 20enne

Una giovane ragazza, appena ventenne, aveva trovato un’opportunità lavorativa in un bar della capitale, ma quella che doveva essere una semplice esperienza professionale si è trasformata rapidamente in un incubo.
Giovane barista subisce molestie dal proprietario del bar
Appena due giorni dopo aver iniziato il suo nuovo lavoro, la ragazza si è trovata costretta ad abbandonare la posizione a causa delle molestie subite dal proprietario del locale.
Il comportamento del titolare
Il primo giorno sul posto di lavoro è stato segnato da comportamenti indesiderati da parte del titolare cinquantenne del Bangladesh. Un bacio sulla guancia e poi sul collo della giovane hanno anticipato una serie di atteggiamenti invasivi. Il giorno successivo l’uomo ha continuato con i suoi approcci non richiesti: abbracci indesiderati e mani che si muovevano sui fianchi della ragazza. Un’esperienza che ha spinto la giovane lavoratrice a lasciare immediatamente il lavoro.
Condannato a un anno e mezzo per violenza sessuale
Ieri (1 ottobre 2025), il caso ha finalmente trovato una conclusione nelle aule del tribunale di Roma. I giudici della prima sezione collegiale hanno emesso un verdetto di colpevolezza per il proprietario del bar, condannandolo a un anno e mezzo di reclusione per violenza sessuale. Una decisione che rappresenta un atto di giustizia e un segnale forte contro comportamenti simili nei luoghi di lavoro.