Roma, coppia omosessuale aggredita lungo i Fori Imperiali: arrestati tre nordafricani

Immagina di camminare per le strade affascinanti di Roma, cullato dalla magia di una notte inoltrata, accanto a qualcuno che hai appena iniziato a conoscere e già senti speciale. È Pasqua, e la capitale italiana, con i suoi monumenti storici e le sue luci soffuse, sembra dipinta su una tela di antica bellezza. Ma per due giovani italiani, quella serata speciale si è trasformata in un incubo di violenza e intolleranza incredibili.

Aggressione ai Fori Imperiali, cosa è successo

Mentre passeggiavano abbracciati lungo Via dei Fori Imperiali, sono stati avvicinati da tre individui nordafricani, secondo i rapporti, che hanno iniziato a insultarli pesantemente. Quello che doveva essere un momento intimo, è diventato un evento pubblico di ostilità gratuita e chiaramente omofoba.

La situazione è degenerata rapidamente. I tre aggressori sono passati dagli insulti verbali agli attacchi fisici, colpendo i ragazzi con calci e pugni. La presenza minacciosa è aumentata quando uno degli aggressori ha estratto dello spray al peperoncino, usando l’aerosol come un’arma per sottomettere una delle vittime, che è caduta a terra, sopraffatta e indifesa. Questo è l’istante in cui lo scippo è avvenuto, in un ignobile tentativo di rubare beni di valore personale dai ragazzi.

Fortunatamente, la scena non è passata inosservata. Diversi passanti sono intervenuti al meglio delle loro possibilità, contattando immediatamente le forze dell’ordine e informando il numero unico per le emergenze. Tra questi testimoni c’era una giovane turista ucraina, che ha avuto la prontezza di riprendere l’intera violenza con il suo telefonino, fornendo la prova visiva imprescindibile per le indagini. Questo video è stato cruciale non solo per identificare gli assalitori, ma anche per fermare la loro fuga.

Grazie alla collaborazione dei testimoni e alla rapida risposta delle forze dell’ordine, i tre assalitori sono stati catturati poco dopo nei pressi dell’Esquilino. Residenti a Latina, erano in possesso della refurtiva.

