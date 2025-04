Roma, corse clandestine nella notte sulla Tuscolana e l’Anagnina

La Roma notturna delle corse illegali

In alcune aree della Capitale, come la Tuscolana e l’Anagnina, la notte ha un suono diverso. Non quello del silenzio urbano, ma quello metallico e rabbioso dei motori potenziati, dei clacson personalizzati e dei pneumatici che mordono l’asfalto nei parcheggi dei centri commerciali ormai diventati piste improvvisate. Il fenomeno delle corse clandestine, intrecciato con la cultura dell’autotuning estremo, è tornato al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine che, nelle ultime settimane, hanno intensificato la propria attività per arginare una pratica pericolosa tanto quanto affascinante per chi la vive dall’interno.

Il blitz coordinato sulla Tuscolana e sull’Anagnina

Le immagini che arrivano da queste operazioni sono il risultato di un lavoro di intelligence accurato. Per settimane gli agenti del Commissariato Romanina hanno osservato i movimenti nei pressi dei parcheggi di un noto centro commerciale della zona sud-est di Roma. Lì, a partire dalle 22.00, decine di auto elaborate affluivano lentamente, spesso precedute da video diffusi su canali sociali privati ​​che annunciavano gli “eventi” della notte. Una sorta di raduno non ufficiale, ma con regole non scritte ben chiare: mostrare l’auto più appariscente, il rombo più forte, la modifica più estrema.

Quando è scattato il blitz, il dispositivo era già pronto: agenti in borghese e in divisa, volanti, pattuglie della Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Un’azione congiunta, frutto di un coordinamento capillare, che ha permesso di identificare oltre 400 persone e sottoporre a controllo circa 200 veicoli.

Le irregolarità riscontrate

Il risultato? Non solo un gesto di presenza sul territorio, ma anche un colpo ben assestato a una rete di illegalità che si muove dietro l’apparenza della passione per le auto. Tra le violazioni più gravi contestate: dispositivi luminosi alterati, targhe illeggibili, mancanza di revisione e di documenti di circolazione. Ventisei le sanzioni amministrative elevate, cinque le carte di circolazione ritirate. Un dato che da solo non restituisce l’intera portata del problema. Perché al di là delle sanzioni, la vera questione è quella della sicurezza urbana: le corse clandestine non sono solo una sfida alla legalità, ma un pericolo concreto per pedoni, residenti, esercenti e per gli stessi partecipanti.

Prevenzione e presidio: il ruolo delle istituzioni

Non si tratta solo di intervenire con fermezza, ma anche di comprendere cosa muove questi giovani — spesso giovanissimi — a trasformare un parcheggio in autodromo. C’è un vuoto di spazi, certo, ma anche un’esigenza di appartenenza e visibilità. L’autotuning, nella sua forma legale, può essere una passione tecnica, una sottocultura con codici e linguaggi propri. Ma quando diventa strumento per sfidare le regole della strada, la risposta deve essere netta.

Le operazioni delle ultime due settimane hanno dimostrato che la strategia della canalizzazione dei flussi di traffico e dei controlli mobili funziona: ha permesso di mappare i punti caldi, agire con tempestività e, soprattutto, garantire maggiore tranquillità ai residenti. Il contrasto alle corse clandestine non è solo repressione, ma anche un tentativo di restituzione alla città un pezzo del proprio spazio urbano, oggi conteso tra velocità e legalità.

© Riproduzione riservata