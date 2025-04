Roma. Dal “caffè sospeso” alla “cura sospesa”, una rete silenziosa di umanità a Torrevecchia

A Napoli si ordina un caffè e se ne pagano due. Un gesto semplice, antico e profondamente napoletano, nato dalla convinzione che il piacere, quello autentico, ha senso solo se condiviso. Il “caffè sospeso” è diventato, nel tempo, qualcosa di più di un’abitudine gentile: è diventato una metafora. A Roma, questa metafora ha trovato una nuova forma, più urgente, più complessa: la cura sospesa.

Torrevecchia, Roma: un poliambulatorio che cura con la solidarietà

Nel quartiere romano di Torrevecchia, esiste un luogo dove la salute non è un privilegio, ma un diritto che si alimenta della generosità collettiva. È il Poliambulatorio DiagnostiCare Onlus, una realtà nata 14 anni fa grazie all’intuizione di due medici, Stefano Gambioli e Gabriele Guerriero, che alla medicina non hanno mai chiesto solo numeri o diagnosi, ma impatto, relazioni e futuro. Qui, le visite specialistiche possono essere gratis per chi non può permettersele e si reggono solo sulle donazioni, sia dei pazienti sia di chi vuole finanziare il progetto dall’esterno.

“Ogni giorno – racconta Gambioli, oggi impegnato anche in Madagascar – ci trovavamo davanti a persone che non riuscivano ad accedere ai servizi sanitari. Era evidente che servisse un’alternativa tra il pubblico, in affanno, e il privato, spesso troppo costoso”. Da lì, un’idea semplice ma rivoluzionaria: curare chi non può permetterselo, grazie a chi può donare una visita in più. Una visita “sospesa”.

Oltre 3.000 visite al mese, senza pubblicità

Oggi, senza spot né marketing, DiagnostiCare offre quasi 3.000 prestazioni mensili. Tutto a donazione. Un sistema che regge perché tante persone – pazienti, cittadini comuni, professionisti – decidono ogni giorno di pagare una visita per chi verrà dopo. Proprio come quel secondo caffè lasciato sul bancone. Attualmente, sono 16 le specialistiche attive, dalla ginecologia alla dermatologia, dall’endocrinologia alla cardiologia. E nuovi servizi, come neurologia, pediatria e geriatria, sono già in fase di avvio. L’équipe è cresciuta: da un medico a settimana, oggi il poliambulatorio può contare su oltre 50 professionisti volontari. Una rete silenziosa, ma tenace.

La sanità come comunità

Il modello ha un cuore clinico, certo, ma anche uno culturale: rimettere al centro la relazione tra medico e paziente, tra individuo e comunità. Le donazioni non servono solo per le visite: si può contribuire direttamente, anche senza usufruire dei servizi, sostenendo DiagnostiCare Onlus attraverso il loro sito ufficiale. E non si fermano qui. Tra i progetti dell’associazione c’è anche la diffusione dei luoghi cardioprotetti, già attiva in tre comuni del Lazio con defibrillatori pubblici e 120 volontari formati. Una sanità che esce dagli ambulatori e si fa territorio, prevenzione, educazione.

Madagascar: il diritto alla salute non ha confini

Il concetto di cura, per Gambioli e il co-fondatore Athos Gentile, non conosce confini geografici. A Manazary, in Madagascar, hanno creato un dispensario medico attivo tutto l’anno, con sale visita, posti letto e perfino una piccola sala odontoiatrica. È l’altra faccia della stessa missione: portare assistenza dove servire, senza clamore,senza retorica. È questa la forza della “cura sospesa”: non è un’elemosina, né un favore. È un atto di prossimità, una scelta consapevole di condividere un bene essenziale. Un gesto che unisce il piacere di un caffè a Napoli alla dignità di una visita medica a Roma. E ci ricorda, senza bisogno di proclami, che prendersi cura degli altri è ancora possibile.

© Riproduzione riservata