Roma, dal Centro al Litorale controlli Polizia contro assembramenti

Dal primo pomeriggio di sabato 28 novembre 2020, sono iniziati i servizi, disposti con apposita ordinanza dal Questore di Roma, dedicati al rispetto del distanziamento sociale e all'uso dei dispositivi di protezione individuale, così come previsto nell'ultimo dpcm e concordato in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Vie dello shopping e turismo

Come sempre l’attenzione è stata rivolta in particolare alle zone del centro storico, cosiddetto Tridente e nell’area compresa tra via Cola di Rienzo, Viale Giulio Cesare e Piazza Risorgimento, tutti luoghi maggiormente soggetti, nel fine settimana, allo shopping e al turismo. Agenti della Polizia di Stato in moto (Roma)

Niente assembramenti in piazza a Capodanno

"Quello che vedevamo per capodanno non potrà avvenire quest'anno. E' inimmaginabile e incompatibile con la pandemia immaginare assembramenti in piazza". Lo ha affermato il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.

Polizia, Gdf, Carabinieri e Protezione Civile

Gli agenti della Polizia di Stato, con numerosi equipaggi, sia appiedati che con auto e moto, sono stati affiancati dalla Polizia di Roma Capitale, dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri e dalla Protezione Civile.

Per evitare che in alcune vie o piazze, si potessero creare assembramenti l’accesso è stato filtrato o interdetto dalle Forze di Polizia, anche attraverso l’uso di transenne dedicate. Polizia a cavallo

Gli stessi controlli sono stati estesi alle aree verdi e lungo il litorale romano. In questo caso il pattugliamento ha visto coinvolte anche pattuglie a cavallo e bikers. Analoghi servizi proseguiranno nella giornata di domenica 29 novembre.