Roma, divieto dei botti di Capodanno dal 1 dicembre al 31 gennaio

Un passo avanti

A Roma si respira aria di cambiamento. Dal 1° dicembre al 31 gennaio, infatti, sarà vietato possedere e utilizzare fuochi d'artificio su tutto il territorio comunale. È quanto stabilito da una recente delibera approvata dall'Assemblea capitolina, che ha modificato il Regolamento di Polizia Urbana. A spiegare l'importanza di questo provvedimento sono Riccardo Corbucci e Giammarco Palmieri, figure chiave nella Commissione Roma Capitale: "Questa decisione rispecchia un'esigenza sempre più sentita dai cittadini e dalle associazioni che chiedono festività più sicure e rispettose dell'ambiente e del patrimonio artistico della città".

Una misura di civiltà

Nel corso degli anni, molti comuni italiani hanno già intrapreso questa strada per contrastare i pericoli associati all'uso indiscriminato di petardi e botti. La scelta di Roma viene quindi definita un "atto di civiltà" dai suoi promotori. Corbucci e Palmieri sottolineano come l'accensione dei fuochi pirotecnici non solo aumenti il rischio di incidenti ma anche l'inquinamento atmosferico. "Finalmente mettiamo la parola fine a ordinanze temporanee, puntando a una soluzione strutturale che impegnerà le forze dell'ordine nei controlli", afferma con soddisfazione Patrizia Prestipino, garante per la tutela degli animali.

Impatto sociale e culturale del divieto

I dati parlano chiaro: secondo un recente sondaggio condotto dalla Lav e Doxa, il 94% degli italiani è contrario all'uso dei botti durante i festeggiamenti di Capodanno. Questo divieto dunque si inserisce in un contesto sociale favorevole che punta a sensibilizzare ulteriormente la popolazione sull'importanza della sicurezza pubblica e della tutela ambientale. Prestipino ricorda inoltre come questa sia anche una vittoria personale, essendo stata prima firmataria in Parlamento per una proposta simile a livello nazionale.

Un cambio di passo significativo

L'approvazione della nuova normativa non rappresenta solo una questione legislativa ma segna un cambio culturale importante. Non sarà più necessario ricorrere a ordinanze dell'ultimo minuto: "È un segnale chiaro verso un futuro diverso", conclude Prestipino ringraziando il sindaco Roberto Gualtieri e tutti coloro che hanno sostenuto l'iniziativa.

