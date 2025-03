Roma, Dybala si opera: stagione finita per lui

Paulo Dybala ha deciso: di comune accordo con la società, il calciatore argentino si sottoporrà ad un intervento chirurgico per riprendersi al meglio dalla lesione del tendine semitendinoso sinistro. Questo significa che il campionato della Joya è già finito: si era parlato in precedenza di un mese di stop, ma ora che la strada sembra tracciata non ci sono più grossi dubbi. Ranieri e la Roma, in questo rush finale di stagione che in base al piazzamento dirà molto anche degli impegni giallorossi per il prossimo anno, dovrà fare a meno di Dybala. Un’assenza importante, visto che, numeri alla mano, se la Roma è la prima squadra europea nel 2025 in termini di punti guadagnati, il merito è anche del suo giocatore più prezioso, infortunatosi nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari.

Molti i messaggi di auguri di una buona e pronta guarigione da parte dei tifosi romanisti. Dal canto suo Dybala, dopo la diramazione del comunicato da parte della società, ha subito parlato ai propri tifosi, tramite il suo profilo Instagram: “Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato […]. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Forza Roma e Vamos Argentina!”.

