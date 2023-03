Roma. E’ morto il senatore Bruno Astorre, segretario del Pd nel Lazio

Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Il portone dell’immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell’ispettorato della Polizia di Stato presso il Senato. Davanti al Palazzo si trova un autopompa dei Vigili del fuoco. Aveva 59 anni e ne avrebbe compiuti 60 il prossimo 11 marzo.

Astorre era molto seguito nella provincia di Roma

Astorre, segretario regionale del Pd nel Lazio, era popolarissimo a Roma e soprattutto in provincia, nei comuni di: Colonna, San Cesareo, Zagarolo, Palestrina, Valmontone, Colleferro, Artena, Lariano, Velletri, Labico, Tivoli, Guidonia, che il senatore frequentava abitualmente. La sua popolarità era dovuta al suo modo di fare politica sul territorio, incontrando la gente, parlando con loro, E cercando di dare loro delle risposte. Un politico vecchia maniera. Poco social, molto sociale.

“Ci mette la faccia”. Questo gli riconoscevano tutti gli ascoltatori che lo seguivano ogni settimana, il venerdì, nella sua trasmissione di filo diretto con i cittadini, su Radio Radio e Radio Radio Tv. Anche gli oppositori politici lo stimavano per il suo coraggio ad affrontare senza filtri le telefonate libere degli ascoltatori. E Astorre cercava di rispondere a tutti e quando possibile di intervenire non solo con un suggerimento in diretta, ma anche andando di persona a chiedere chiarimenti agli uffici competenti. Il suo ruolo glielo permetteva. Una trasmissione che ha tenuto fino a qualche settimana fa.

La tragica notizia della morte di Bruno Astorre ha colto tutti di sorpresa. Non si conoscono ancora i particolari. Attoniti i colleghi del senatore e gli staff del gruppo al Pd. Il portone dell’immobile, uno dei Palazzi del Senato, è ora chiuso. Sono accorsi vigili del fuoco e polizia. Al momento c’è gran confusione in zona. Astorre, originario di Colonna, era sposato con Francesca Sbardella, attuale sindaco di Frascati, il comune dove risiedeva.

Il cordoglio degli amici politici

Enrico Letta: “Non riesco a trovare parole di fronte a un simile dramma”

“Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre”, twitta il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. “Non riesco a trovare parole di fronte a un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari”.

Gualtieri: “Sconvolto dalla notizia, era una persona intelligente e generosa”

“Sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene”. Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Franceschini: “Ciao Bruno, amico di una vita”

“Ciao Bruno, amico di una vita. Ci hai insegnato cosa vuol dire amare la politica, amare la propria terra, voler bene alle persone. Ogni giorno ci hai salutato con la gioia negli occhi ridenti e noi ti ricorderemo per sempre cosi”. Lo scrive su twitter Dario Franceschini (Pd).

Pd Campidoglio: “Attoniti per scomparsa, lascia grande vuoto”

“Lascia senza parole la morte di Bruno Astorre. Persona generosa, intelligente, capace, la sua scomparsa lascia un grande vuoto. La famiglia democratica e il gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio si stringono intorno alla moglie e ai suoi cari”. Così in una nota il gruppo del Pd in Campidoglio. (Mgn/ Dire)

