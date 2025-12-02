Roma, Piano Mobilità di Natale: tornano i tram, bus gratuiti e nuovo Christmas Mobility Pass

Roma si prepara al periodo natalizio con un Piano Mobilità articolato, che punta a facilitare gli spostamenti in una fase dell’anno caratterizzata da flussi intensi verso il centro e le principali aree commerciali.

Piano Mobilità di Natale: nuove agevolazioni per chi usa mezzi pubblici

Il pacchetto di interventi è stato presentato dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè durante una conferenza stampa dedicata.

L’obiettivo è alleggerire il traffico, rendere più fluido il trasporto pubblico e garantire un accesso più semplice alle zone centrali grazie a nuove agevolazioni e servizi gratuiti.

Piano Mobilità Roma: tornano regolari i tram su tutta la rete dall’8 dicembre

La prima novità riguarda il servizio tram, che torna pienamente operativo dall’8 dicembre. Nei mesi precedenti, i lavori eseguiti da Anas sulla tangenziale avevano reso impossibile l’uscita dei convogli dai depositi di Porta Maggiore e Prenestina, imponendo una rimodulazione significativa delle linee.

La conclusione degli interventi consente ora il ripristino della circolazione sull'intera rete tranviaria, un elemento che rafforza l'offerta del trasporto pubblico urbano proprio nel momento in cui il numero di utenti tende a crescere in modo considerevole.

Il ritorno alla normalità per i tram rappresenta un punto cardine nella strategia del Campidoglio: linee continue, intervalli più regolari e maggiore affidabilità nelle tratte verso il centro aiutano a ridurre la pressione sul traffico privato, soprattutto nei fine settimana e nei giorni a ridosso delle festività.

Piano Mobilità Roma: bus gratuiti Free 1, Free 2 e linea 100 potenziata

Dal 6 dicembre tornano anche le linee gratuite Free 1 e Free 2, insieme alla linea 100, anch’essa gratuita e attiva anche nei festivi. Si tratta di servizi pensati per agevolare i cittadini che desiderano raggiungere il centro senza auto, riducendo congestioni e tempi di ricerca del parcheggio. Free 1 collegherà la stazione Termini con Largo Chigi, mentre Free 2 unirà Piazzale dei Partigiani a Largo Chigi.

Entrambe avranno una frequenza di circa dieci minuti, soluzione studiata per garantire continuità anche nei momenti di maggior affluenza.

A queste linee sono associati parcheggi di scambio convenzionati: Termini, Partigiani e Villa Borghese. Un'integrazione che mira a rendere semplice e immediata la combinazione tra sosta periferica e ingresso in centro con mezzi pubblici rapidi e gratuiti.

Piano Mobilità Roma: arriva il Christmas Mobility Pass per 17 giornate festive

Fra le novità di maggiore impatto c'è il Christmas Mobility Pass, abbonamento speciale al costo di 10 euro valido per 17 giorni distribuiti tra dicembre e gennaio. L'offerta copre tutti i sabati e festivi del periodo compreso tra 6 dicembre e 6 gennaio, oltre alle giornate del 31 dicembre e del 5 gennaio. Il pass consentirà l'accesso senza limiti all'intera rete Atac e al Tpl periferico, parcheggi di scambio inclusi.

La scelta nasce dalla volontà di offrire una soluzione economica, immediata e facilmente utilizzabile. Un incentivo che punta a ridurre l’uso del mezzo privato nei giorni più intensi del calendario natalizio, permettendo spostamenti comodi e prevedibili anche nelle ore di maggiore affluenza verso negozi, punti turistici ed eventi tematici.

Piano Mobilità Roma: Ztl Centro Storico e Tridente con orari estesi

Il Piano prevede anche modifiche temporanee agli orari delle Ztl. Nel Centro Storico i varchi saranno attivi dalle 6.30 alle 20 tutti i giorni dal 6 al 24 dicembre, mentre dal 26 dicembre al 6 gennaio l’orario sarà dalle 6.30 alle 18, compresi sabato e domenica. Per la Ztl A del Tridente l’attivazione sarà dalle 6.30 alle 20 dal 6 dicembre al 6 gennaio, con unica eccezione del giorno di Natale.

Le estensioni rispondono alla necessità di contenere ingressi incontrollati nelle strade più delicate del centro, zone che in questo periodo registrano una presenza elevata di visitatori e iniziative culturali.

Piano Mobilità Roma: promozioni dedicate alla sharing mobility

Accanto ai servizi Atac, la città introduce agevolazioni per chi utilizza la sharing mobility. Sono previsti bonus per nuovi utenti e per chi usa frequentemente car sharing, monopattini e bici, con riduzioni dedicate ai possessori di abbonamenti Metrebus mensili o annuali. Inoltre, saranno disponibili stalli gratuiti dedicati al car sharing nei parcheggi di Villa Borghese e Partigiani. Gli operatori privati offriranno ulteriori promozioni, in linea con l’obiettivo comune di aumentare le alternative all’auto privata.

L’intero Piano rappresenta una strategia articolata che punta a creare un equilibrio tra mobilità sostenibile, efficienza del trasporto pubblico e necessità dei cittadini in un periodo di grande intensità urbana. Il Campidoglio, con l’introduzione del Christmas Mobility Pass e il ripristino completo del servizio tram, intende costruire un sistema di spostamenti più semplice e accessibile, capace di ridurre la pressione sul traffico e rendere la città più vivibile nel periodo festivo.