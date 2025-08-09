Proseguono le attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante nell’area del quartiere Esquilino, zona a tutela rafforzata secondo il piano di prevenzione e contrasto a illegalità e degrado. L’iniziativa rientra nelle strategie di sicurezza pubblica delineate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’ultimo intervento ha riguardato il mercato rionale di via Principe Amedeo, punto di riferimento per la vendita al dettaglio di generi alimentari, ma anche area sotto osservazione per il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Controlli straordinari su carne e prodotti ittici

L’operazione è stata pianificata dai militari in collaborazione con il personale medico veterinario della ASL RM 1, con l’obiettivo di verificare le condizioni di conservazione e vendita di carne e pesce. I controlli si sono concentrati su banchi di vendita gestiti da operatori stranieri, in particolare due dedicati alla carne e uno al pesce. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Controlli Mercato Esquilino

Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro nei confronti dei tre titolari. Le violazioni rilevate riguardavano il mancato rispetto degli standard minimi di igiene e conservazione degli alimenti, con situazioni tali da determinare il sequestro immediato delle merci.

Sequestrati e smaltiti oltre 1.000 kg di alimenti

Nel dettaglio, sono stati sequestrati e avviati allo smaltimento 900 kg di carne e circa 130 kg di prodotti ittici, tutti conservati in condizioni giudicate inadeguate. La carne, in alcuni casi, era stoccata in ambienti non idonei dal punto di vista igienico e priva delle corrette procedure di refrigerazione. Il pesce, invece, presentava evidenti alterazioni e non rispettava i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.

Il sequestro si è reso necessario non solo per tutelare la salute pubblica, ma anche per impedire l’immissione sul mercato di alimenti potenzialmente pericolosi per i consumatori.

Un presidio costante sul territorio

L’azione al mercato Esquilino rappresenta uno degli interventi mirati che i Carabinieri stanno conducendo nel quartiere, con l’obiettivo di mantenere elevati gli standard di sicurezza e legalità. Le attività di controllo si concentrano non solo sugli aspetti penali, ma anche su quelli amministrativi e igienico-sanitari, ritenuti strategici per garantire un contesto urbano ordinato e sicuro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Secondo fonti dell’Arma, i controlli proseguiranno nelle prossime settimane, con ulteriori verifiche sulle attività di vendita di alimenti e su altri settori considerati sensibili. L’intento è prevenire situazioni di rischio prima che possano avere ripercussioni sulla salute pubblica o sulla vivibilità del quartiere. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata