Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato condotto dai Carabinieri della Compagnia di Frascati nella periferia est di Roma.

Quartieri Roma Est passati al setaccio dai Carabinieri

L’attività ha interessato le aree comprese tra Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Monte Compatri, con particolare attenzione ai quartieri attraversati dalla linea C della metropolitana: Torre Angela, Torre Gaia, Due Leoni, Grotte Celoni, Giardinetti e Pantano.

Il bilancio complessivo parla di un arresto, 19 denunce e numerose sanzioni amministrative a carico di attività commerciali, oltre a controlli stradali che hanno portato a diverse contravvenzioni.

Allacci abusivi alle reti

L'episodio più rilevante è stato registrato in via G.B. Scozza a Tor Bella Monaca, dove i Carabinieri della Stazione locale, con il supporto tecnico delle società Areti, Acea e Italgas, hanno denunciato 17 persone. Gli accertamenti hanno documentato la presenza di allacci abusivi alle reti del gas, idrica ed elettrica in diversi palazzi di edilizia popolare. Gli indagati sono stati sorpresi mentre alimentavano le proprie abitazioni in modo illecito, causando danni economici e potenziali rischi per la sicurezza.

Arresto per spaccio

Nel corso dell’operazione è finito in manette un 18enne di origine brasiliana, già sottoposto a misura di messa alla prova presso una comunità. È stato notato dai militari in via dei Cochi mentre cedeva alcune dosi di droga a due giovani. Alla vista dei Carabinieri ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato. Nelle sue disponibilità sono stati rinvenuti 8 grammi di cocaina suddivisi in 15 dosi e 345 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Denunce per reati ambientali e ricettazione

I Carabinieri hanno denunciato anche un 31enne pakistano, titolare di un autolavaggio a Colle del Sole, per abbandono di rifiuti speciali pericolosi prodotti dalla sua attività, lasciati senza adeguate misure di sicurezza.

Un 26enne italiano è stato invece denunciato dopo essere stato trovato alla guida di un'auto rubata, già oggetto di indagine lo scorso 16 settembre.

Controlli agli esercizi commerciali

Particolare attenzione è stata rivolta alle attività commerciali. Con il supporto della ASL Roma 2, i Carabinieri hanno sanzionato per 6.150 euro il gestore di un bar/centro scommesse a Torre Angela. Le contestazioni hanno riguardato l'assenza del manuale Haccp, il mancato rispetto dell'ordinanza comunale n. 111/2018 sull'accensione delle slot machine e il mancato rispetto delle norme regionali sul distanziamento minimo tra apparecchi da gioco. Sono state inoltre imposte prescrizioni da regolarizzare entro 30 giorni a causa di carenze strutturali.

Sempre con la ASL, i militari hanno controllato un minimarket in via del Torraccio di Torrenova, sospendendo l’attività con effetto immediato per gravi carenze igienico-sanitarie.

Segnalazioni per uso personale di droga

Nell’ambito dei controlli antidroga, quattro persone sono state segnalate al Prefetto e sanzionate amministrativamente poiché trovate in possesso di piccole quantità di stupefacenti destinate all’uso personale.

Identificazioni e controlli stradali

Il servizio straordinario ha permesso di identificare 126 persone e controllare 81 veicoli. Ai posti di blocco sono state elevate sanzioni per complessivi 2.100 euro per violazioni al codice della strada. Controlli dei Carabinieri a Tor Bella Monaca

Procedimenti in corso