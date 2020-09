Roma Est, nasce linea bus 045 per migliorare collegamenti verso metro C e ferrovia FL2

Trasporti Roma est. A Roma dal 28 settembre parte la riorganizzazione della rete dei bus nei quartieri tra le direttrici di via Collatina, via Casilina, via Prenestina e via Polense, esterni al Grande raccordo anulare. Nel quadrante est di Roma nascerà anche la nuova linea 045 per migliorare i collegamenti verso la metro C e la ferrovia FL2. Lo ha fatto sapere l’Agenzia per la Mobilità di Roma Capitale.

La riorganizzazione prevede: Una connessione più rapida con le stazioni della linea C della metropolitana e della FL2 Roma-Tivoli dei quartieri di Roma est Ponte Di Nona, Corcolle, Castelverde, Villaggio Prenestino, Colle del Sole, Pratolungo Casilino e Rocca Cencia.

L’aumento dei collegamenti con i principali poli di attrazione locali e tra i quartieri. Il collegamento diretto tra Corcolle e la metro C. La nuova linea di bus 045 tra Castelverde, Lunghezza, Borghesiana e Grotte Celoni. Il ridisegno dei percorsi delle linee 042, 107, 508 e 555. L’aumento del servizio sulle linee 075, 113 e 508.

Nel dettaglio

LINEA 042 MONDAVIO-CERQUETE

Per velocizzare i collegamenti tra Corcolle e la stazione FL2 di Lunghezza, la linea non percorrerà più via Ortona de’ Marsi/largo Montenerodomo. La zona sarà servita dalla nuova linea 045 che raggiungerà la stazione FL di Lunghezza e le stazioni metro C di Borghesiana e Grotte Celoni.

LINEA 042P SAN VITTORINO-CERQUETE

Per migliorare il collegamento tra San Vittorino e la FL2, i bus non sosteranno più a piazza Mondavio ma proseguiranno direttamente per via delle Cerquete. In zona Castelverde i bus proseguiranno su via Massa San Giuliano e non percorreranno via Ortona de’ Marsi/largo Montenerodomo.

La linea 042 transiterà in entrambi i sensi di marcia in piazza Mondavio e via Ripatransone, seguendo lo stesso percorso delle corse scolastiche che verranno disattivate.

LINEA 045 ORTONA DE’ MARSI-GROTTE CELONI

È una nuova linea creata per offrire alle zone di Ortona de’ Marsi, Castelverde, Villaggio Prenestino e Borghesiana una nuova connessione diretta con le linee su ferro alla stazione FL2 di Lunghezza e alle stazioni Borghesiana e Grotte Celoni della linea C della metropolitana.

Trasporti Roma Est

La linea è stata progettata, inoltre, per migliorare le connessioni tra i quartieri compresi tra Collatina e Casilina. Il percorso si snoda lungo via Ortona de’ Marsi, via di Massa San Giuliano, via del Casalone, via di Lunghezza, stazione FL2 Lunghezza, via del Fosso dell’Osa, via Prenestina, via Polense, via Prenestina, via della Borghesiana, stazione metro C Borghesiana, via Casilina, stazione metro C Grotte Celoni.

La linea è attiva tutti i giorni; prima e ultima corsa dai capolinea 5.30-0.10.

LINEA 075 PONTE MAMMOLO-TONINO BELLO

Il percorso resta invariato ma l’inizio del servizio da via Tonino Bello è anticipato alle 4:45 per consentire la connessione con le prime corse della linea B della metropolitana al nodo di interscambio di Ponte Mammolo.

E ancora:

LINEA 107 GROTTE CELONI-MONDAVIO

La linea viene ridisegnata per connettere, per la prima volta, direttamente, il quartiere di Corcolle alla linea C della metropolitana. La linea dalla stazione Grotte Celoni a via Casilina angolo via di Rocca Cencia segue il percorso tradizionale poi percorre via di Rocca Cencia con fermata alla stazione metro C di Finocchio, via Polense, via Sant’Elpidio a Mare per raggiungere il nuovo capolinea in piazza Mondavio nel quartiere Corcolle che può così fruire della nuova connessione con le stazioni Finocchio e Grotte Celoni della metro C.

La via Casilina tra via di Rocca Cencia e Pantano è comunque servita dalla linea 055, dalla linea 555 e dalla metro C.

LINEA 113 LARGO PRENESTE-LARGO PRENESTE

La linea circolare viene potenziata in sostituzione della linea 501; la linea 113 è attiva nella fascia di punta dei giorni feriali, dalle 6.00 alle 19.00.

LINEA 501 LARGO PRENESTE-ROCCA CENCIA/STABILIMENTO AMA

La linea è disattivata e sostituita dalle modifiche e dal potenziamento della linea 508 e dal potenziamento della linea 113.

LINEA 508 PONTE MAMMOLO-MONDAVIO

La linea viene potenziata aumentando il numero di corse e il percorso si estende al quartiere di Colle del Sole lungo via Modolo, via Orotelli, via Ollolai in sostituzione della linea 501 e per connettere la zona alla linea B della metropolitana.

La linea 508 svolgerà anche la funzione di collegamento scolastico con l’istituto Sereni. Nei giorni di scuola, infatti, alcune corse transiteranno di fronte all’istituto. Alcune corse scolastiche collegheranno direttamente largo Preneste alla scuola Sereni e viceversa.

LINEA 555 PONTE DI NONA-PANTANO

La linea 555 viene modificata e ridisegnata per aumentare le connessioni dei quartieri Rocca Cencia, Pratolungo Casilino e Colle del Sole con la rete su ferro con un doppio collegamento da una parte con la stazione FL2 Ponte di Nona e dall’altro con la metro C alle stazioni Finocchio, Graniti e Pantano.

Il ridisegno del 555 consente inoltre un maggiore accesso ai servizi commerciali di Ponte di Nona e alle autolinee extraurbane che percorrono Casilina e Prenestina.

La linea 555 segue il tradizionale percorso dalla stazione Ponte di Nona a via Prenestina altezza via della Borghesiana poi transita a Colle del Sole (via Modolo, via Orotelli, via Ollolai), via Prenestina, Pratolungo Casilino (via Lago Reggillo, via Bottidda, via Ballao), via di Rocca Cencia, stazione metro C Finocchio, via Casilina, stazione metro C Graniti, stazione metro C Pantano. (Red/ Dire)