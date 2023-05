Roma. Follia al Tufello, ragazzo sferra un pugno all’autista di un bus: “mi ha bucato il pallone”

Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso racconta di Astolfo che dovette compiere un viaggio sulla Luna per recuperare il senno perso da Orlando per amore. La luna rappresenta nel poema simbolicamente il luogo dove vengono raccolte tutte le cose materiali e morali perdute dall’uomo.

Un episodio accaduto nel quartiere popolare del Tufello – quadrante nord-est di Roma, all’interno del III Municipio – vede protagonista un giovane che giocava per strada con la palla, probabilmente insieme ad amici, il quale si è reso responsabile di un fatto biasimevole, tanto da pensare che abbia smarrito la ragione in quei momenti.

Passatempo preferito dai ragazzi

In passato, quando il telefono cellulare ancora non esisteva, il gioco del pallone era il passatempo preferito tra i giovani, adolescenti e ragazzi. Si giocava non solo nei prati, ma anche nelle piazze, lungo le vie poco transitate, e i nemici del gioco erano le “guardie”, i carabinieri che sequestravano il pallone, e le casalinghe delle abitazioni circostanti, lamentevoli del rischio di rottura dei vetri delle loro case.

Pallone finito sotto l’autobus

Stava giocando a pallone in strada, come si fa tante volte, ancora oggi, nelle periferie romane, quando il pallone è finito sotto un autobus Atac della linea 38 ( da Termini a Porta di Roma) ed è esploso, scoppiato. Il giovane, circa 20 anni, ha avuto una reazione spropositata, comunque inadeguata alla realtà delle cose.

E’ salito sulla sua automobile con l’intenzione di inseguire l’autobus responsabile della rottura del suo pallone. Ha rincorso il mezzo fino a tagliargli la strada per costringere il conducente a fermarsi. L’autobus non è riuscito a frenare in tempo e ha tamponato la vettura del giovane. Subito dopo il 20enne ha sferrato un pugno in faccia all’autista.

Interruzione di pubblico servizio

E’ accaduto la sera del 2 maggio intorno alle ore 20, nella zona del Tufello. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno denunciato il ragazzo per interruzione di pubblico servizio. Tre persone a bordo del bus sono rimaste lievemente contuse. (Adkronos)

© Riproduzione riservata