Roma, Fontana di Trevi: grande successo nel weekend della nuova passerella installata per osservare da vicino il monumento

“La nuova passerella per osservare più da vicino la Fontana di Trevi, mentre continuano i lavori di ristrutturazione, ha già riscosso un grande successo. Secondo quanto emerge dal report di Zètema degli ingressi sulla pedana nel weekend, sono più di 14 mila le persone che hanno percorso la nuova passerella: più di 6 mila nella giornata di sabato e poco meno di 8 mila la domenica.

Inoltre questa mattina, come ogni lunedì e venerdì, sono state raccolte le monete lanciate dai turisti all’interno della piscina, allestita per mettere in sicurezza i lavoratori e tutelare la straordinaria fontana. Solamente nel weekend, i soldi raccolti ammontano a circa 4.600 euro, escludendo le monete in valuta estera, che saranno donati alla Caritas di Roma per le attività benefiche”.

Lo comunica, in una nota, l‘Assessorato alla Cultura.

*Foto dal sito istituzionale d Roma Capitale