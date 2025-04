Roma. Funerali di Papa Francesco, chiusure e zone rosse: come cambia la città

L’attesa, affluenza e organizzazione logistica

Roma si sta preparando per essere il palcoscenico di uno degli eventi più significativi e partecipati degli ultimi anni: i funerali di Papa Francesco. Con una stima di oltre 450.000 persone, inclusi tanti fedeli provenienti da ogni angolo del mondo, le strade della città eterna si preparano ad accogliere una marea umana. Ma non solo: l’evento del Giubileo degli adolescenti porterà ulteriori 120.000 giovani nella capitale.

Una città parzialmente bloccata

Per chi pensa di usare l’auto in città in questi giorni, si prevedono notevoli difficoltà. Le zone intorno a San Pietro saranno inaccessibili al traffico privato, con chiusure che potrebbero estendersi fino ai Parioli, in occasione dell’arrivo di personalità politiche di rilievo come l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La sua visita comporta chiusure significative nel quartiere, mentre sono attesi anche numerosi altri ex presidenti americani e il leader ucraino Zelensky.

Un flusso di visitatori imponente

Il traffico aereo gestito da Aeroporti di Roma non sarà meno impegnato, con un incremento di presenze pasquali cui si aggiungeranno altri 15-20 mila viaggiatori, specialmente dalla Spagna. Gli arrivi a Roma si profila essere una sfida logistica e organizzativa senza precedenti.

Sicurezza e gestione sanitaria

Sul fronte della sicurezza, ci saranno in campo circa 2000 agenti della polizia locale supportati da 50 ambulanze distribuite tra l’Umberto I, il Gemelli e altre strutture militari locali, pronte a fornire assistenza ai presenti. Le istituzioni locali hanno imposto misure stringenti per la gestione del traffico turistico, con 3.000 comunicazioni indirizzate ai tour operator per la gestione dei permessi di stazionamento dei pullman in città.

Celebrazioni parallele

L’evento dei funerali si intreccia con le celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione. Roma ha dovuto ridefinire il programma originario per evitare sovrapposizioni indesiderate con un evento tanto importante come l’ultimo saluto a Bergoglio.

In questo complesso gioco di equilibri e preparativi, Roma si dimostra ancora una volta una città pronta ad accogliere il mondo intero. Nonostante le difficoltà e le sfide organizzative, la capitale italiana è decisa a rendere questo un evento memorabile, degno del grande uomo che è stato Papa Francesco.

