Roma, il corpo trovato tra i cespugli al Mandrione è di Emanuela Ruggeri: la 32enne scomparsa da Colli Aniene

La conferma della Questura

È arrivata nella mattinata di lunedì la conferma che molti temevano: il corpo rinvenuto la sera precedente in via del Mandrione, a Roma, appartiene a Emanuela Ruggeri, la 32enne residente a Colli Aniene scomparsa da casa il 14 luglio scorso. La notizia è stata diffusa dalla Questura dopo le procedure di identificazione, che hanno coinvolto il riconoscimento di segni distintivi come tatuaggi e una cicatrice sulla fronte.

Emanuela era uscita di casa quella sera con indosso una maglietta nera, leggings dello stesso colore, ciabatte infradito maculate e una borsetta coordinata. Aveva capelli castani, occhi marroni e una corporatura robusta. L’ultima volta era stata vista intorno alle 20:35.

Appello disperato della madre sui social

Nei giorni successivi alla scomparsa, la madre della giovane aveva lanciato un accorato appello attraverso i social: «Sono una mamma disperata. Mia figlia Emanuela è scomparsa da Colli Aniene il 14 luglio alle 20.35. È alta un metro e 85, ha un brillantino termico sul lato destro del viso e un piercing a cerchietto sulla narice destra. Ha anche una piccola cicatrice sulla fronte». L’appello era stato condiviso centinaia di volte, nel tentativo di mobilitare la comunità e ottenere segnalazioni utili.

Purtroppo, la ricerca si è conclusa nel peggiore dei modi.

Il ritrovamento casuale

Il corpo è stato segnalato nel tardo pomeriggio di domenica da un uomo che stava portando a spasso il cane. Era nascosto tra i cespugli, a ridosso dell’Arco di Druso, lungo via del Mandrione. Sul posto sono intervenuti immediatamente la polizia e la scientifica, che hanno effettuato rilievi fino a notte fonda.

Secondo quanto emerso, sul cadavere non sarebbero stati rilevati segni evidenti di violenza. Tuttavia, sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte. Gli inquirenti hanno disposto anche esami tossicologici per verificare l’eventuale presenza di sostanze nel corpo della giovane.

I tatuaggi

Determinanti per identificare la 32enne sono stati alcuni tatuaggi caratteristici: un "666" sul braccio sinistro, un simbolo spesso associato a una rappresentazione demoniaca; una lettera "D" sull'indice della mano sinistra; e una mezzaluna sulle mani. A questi si aggiunge la piccola cicatrice sulla fronte, confermata dai familiari.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate lungo le strade che conducono al luogo del ritrovamento. L’obiettivo è capire se Emanuela sia arrivata lì da sola o se fosse accompagnata da qualcuno.

Il messaggio inviato alla madre

Un elemento ancora da chiarire riguarda un messaggio che Emanuela avrebbe inviato alla madre il giorno successivo alla scomparsa, prima che il suo cellulare risultasse irraggiungibile. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i suoi spostamenti tra il 14 e il 15 luglio e di capire dove abbia trascorso quei giorni. Dalle condizioni del corpo sembra che il decesso risalga a diversi giorni fa, probabilmente subito dopo la scomparsa.

Cordoglio del IV Municipio

La tragica notizia ha scosso profondamente la comunità di Colli Aniene. Anche Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio, ha espresso vicinanza alla famiglia: «La notizia che non avrei mai voluto dare. La ricerca di Emanuela è tristemente terminata. A nome di tutta la comunità del IV Municipio porgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, alla quale mi stringo forte».

Nei giorni successivi alla sparizione, molti cittadini della zona si erano uniti alle ricerche, rispondendo agli appelli della madre e partecipando a iniziative spontanee per perlustrare le aree circostanti.

Le prossime fasi dell’indagine

L'autopsia e i risultati degli esami tossicologici saranno cruciali per comprendere cosa sia realmente accaduto a Emanuela. Gli investigatori potrebbero ascoltare nelle prossime ore familiari e conoscenti per ricostruire le ultime ore della 32enne e cercare elementi utili a far luce sulle circostanze della sua morte.

Intanto, resta il dolore di una comunità che aveva sperato in un esito diverso e la domanda aperta su cosa abbia portato la giovane donna a lasciare casa quella sera senza più fare ritorno.

© Riproduzione riservata