Roma, incendio al Grand Hotel Fleming: Notte di paura, 200 evacuati

Panico al Grand Hotel Fleming

Ieri notte a Roma si è vissuta una situazione di emergenza quando un incendio ha preso piede nel noto Grand Hotel Fleming. Erano circa le 22.30 quando le fiamme hanno iniziato a divampare da una camera situata al primo piano dell'hotel, in piazza Monteleone di Spoleto. La causa scatenante è ancora oggetto di indagini.

Evacuazione degli ospiti

Prontamente intervenuti sul luogo, i vigili del fuoco hanno coordinato l'evacuazione dell'intera struttura alberghiera. Circa duecento persone tra ospiti e personale sono state messe in sicurezza durante l'intervento. Fortunatamente non sono stati riportati né feriti né casi di intossicazione.

Le operazioni sul posto

La stanza da cui l'incendio ha avuto origine è stata dichiarata inagibile insieme ad alcune camere adiacenti. Dopo un'accurata verifica degli ambienti, gli ospiti sono stati autorizzati a rientrare nelle loro stanze in condizioni di sicurezza.

Indagini in corso

Gli agenti del distretto Prati e i colleghi di Ponte Milvio sono impegnati nelle indagini per determinare le cause esatte che hanno portato allo sviluppo dell’incendio. Il loro lavoro continuerà nei prossimi giorni per fare chiarezza sull’accaduto.

