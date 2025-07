Roma, incendio alla Magliana: evacuazioni e disagi ferroviari in atto

Un pomeriggio di paura alla Magliana

Nel tardo pomeriggio di oggi, le fiamme hanno iniziato a divampare minacciose lungo via delle Idrovore della Magliana. All’origine dell’incendio vi è una densa vegetazione a bordo strada che ha preso fuoco per cause ancora da chiarire. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le fiamme si propagano

Spinte dal vento, le fiamme si sono rapidamente propagate raggiungendo un capannone industriale e un magazzino nelle vicinanze. La situazione è divenuta critica quando i rifiuti accumulati nel magazzino hanno preso fuoco, sprigionando una nube tossica visibile a chilometri di distanza.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo del disastro sono giunti immediatamente i vigili del fuoco supportati dalla Protezione civile e dagli agenti della polizia locale del gruppo XI Marconi. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente impegnative a causa del vento che alimentava costantemente le fiamme. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Impatti sul traffico e trasporti pubblici

La vasta nube di fumo ha avuto ripercussioni anche sul traffico dell’autostrada Roma-Fiumicino, portando alla chiusura di diverse arterie stradali tra cui via dell’Imbrecciato e viale Newton. Anche il servizio pubblico ha subito pesanti deviazioni: le linee 128, 771 e 775 degli autobus sono state costrette a modificare i propri percorsi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sospensione della circolazione ferroviaria

A peggiorare la situazione ci ha pensato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Roma Ostiense e Ponte Galeria. L’intervento dei vigili del fuoco nei pressi di Villa Bonelli ha portato alla sospensione del servizio ferroviario con conseguenti ritardi e cancellazioni dei treni regionali. Per ovviare ai disagi causati ai pendolari sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata