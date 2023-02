Roma. Incendio appartamento in via Etruria, evacuati residenti condominio

Alle ore 02.30 circa di questa notte, due squadre di Vigili del Fuoco, con l’ausilio di un’autobotte, un‘autoscala, Carro Teli e TA/6, sono intervenute in Via Etruria, 27 per l’incendio di un’appartamento al quarto piano di una palazzina di sette.

L’intera unità abitativa è stata avvolta dalle fiamme, tutti i residenti del condominio sono stati evacuati temporaneamente.

Una persona è stata affidata alle cure del 118 e un gatto è risultato deceduto. Non ci sono stati danni strutturali.

Funzionario dei Vigili del Fuoco di servizio, Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

(Com/Red/ Dire)

