Roma, incendio in una palazzina di via Augusto Conti a Monte Mario: evacuate 18 persone

Un incendio è scoppiato improvvisamente in un appartamento di via Augusto Conti 73, a Roma, zona Monte Mario. Diciotto persone hanno abbandonato le loro case per mettersi in salvo. Il rogo, che non sembra essere di origine dolosa, ha creato momenti di panico tra i residenti della zona.

Incendio a Monte Mario: la dinamica

Domenica 2 novembre, poco dopo le 15:30, le fiamme sono divampate all'interno di una palazzina di due piani. Gli inquilini coinvolti nell'evacuazione sono tutti di nazionalità filippina. Tre persone hanno riportato intossicazioni da fumo e sono state soccorse sul posto, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi.

Le cause dell’incendio, escluso il dolo

Le indagini preliminari suggeriscono che l’incendio sia stato causato da un cortocircuito a una presa elettrica. Sebbene la causa non sia ancora stata ufficialmente confermata dalle autorità competenti, le prime verifiche sembrano escludere qualsiasi atto doloso. I vigili del fuoco intervenuti sul luogo non hanno rilevato segni di inneschi sospetti.

I soccorsi: Vigili del fuoco, ambulanze e Polizia locale

L'allarme è stato dato immediatamente dagli stessi residenti che, accortisi delle fiamme e del fumo denso che invadeva rapidamente l'edificio, hanno avvertito i vicini e chiamato il numero d'emergenza 112. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco insieme alle ambulanze e alla polizia locale del Gruppo Monte Mario. Nonostante l'impegno dei soccorritori, il fuoco aveva già reso l'edificio inagibile prima delle 16:30.

Preoccupazione tra gli abitanti del quartiere

La colonna di fumo scuro ha destato preoccupazione anche tra gli altri abitanti del quartiere, tanto da costringerli a chiudere le finestre per evitare ulteriori rischi. La tensione si è fatta sentire lungo la via principale mentre i residenti attendevano aggiornamenti sull’evoluzione dell’incendio.

Sistemazioni temporanee per gli sfollati

Con l’edificio dichiarato inagibile, è stato necessario trovare una sistemazione temporanea per tutte le diciotto persone coinvolte nell’evacuazione. La sala operativa del Comune è intervenuta tempestivamente garantendo alloggi di fortuna fino al ripristino delle condizioni di sicurezza nella struttura danneggiata.