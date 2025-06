Roma invasa dalle blatte volanti, potenziali veicoli di agenti patogeni: le zone più a rischio

Un’invasione silenziosa nei quartieri romani

Negli ultimi mesi, numerose segnalazioni da parte dei cittadini stanno puntando l’attenzione su un fenomeno tutt’altro che secondario: la presenza diffusa e sempre più visibile della Periplaneta americana, nota anche come blatta americana. Un insetto di dimensioni considerevoli – può raggiungere i 5 cm – capace di planare da terrazzi, cornicioni, alberature urbane fino alle soglie di case e locali pubblici. Le zone più colpite vanno da Torpignattara a Monte Mario, dall’Aurelio a Ostia.

Il problema, lungi dall’essere un caso isolato, si inserisce in un quadro più ampio di criticità che riguarda la gestione dell’igiene urbana e la manutenzione ordinaria. Le blatte non sono nuove alla città, ma la loro presenza così massiccia e in contesti molto popolati rappresenta un segnale inequivocabile di disequilibrio ambientale e carenza di interventi sistemici.

Implicazioni igienico-sanitarie del fenomeno

Il proliferare della blatta americana in ambito urbano non è privo di implicazioni. L’insetto, oltre a essere fonte di disagio psicologico per i cittadini, può rappresentare un potenziale veicolo di agenti patogeni. Le blatte sono infatti capaci di contaminare superfici alimentari e ambienti domestici con batteri, virus e allergeni attraverso deiezioni e secrezioni. Gli scarafaggi sono portatrici di batteri che possono causare intossicazioni alimentari, diarrea, vomito e crampi addominali. Tra i principali agenti patogeni trasmessi ci sono: Salmonella, batterio responsabile della salmonellosi, che appunto provoca febbre, diarrea e vomito.

In estate, le temperature elevate e l'umidità creano le condizioni ideali per la riproduzione. Le fognature, i tombini scoperti, le zone di accumulo dei rifiuti e i cantieri mal gestiti diventano habitat perfetti per una specie che si adatta con estrema facilità a ogni nicchia urbana. In questo contesto, la prevenzione – attraverso disinfestazioni regolari e controllo puntuale – dovrebbe essere una prassi di base, non una risposta emergenziale.

Risposta politica e lacune operative

Sul tema è intervenuto Daniele Giannini, dirigente regionale della Lega, che ha accusato l’amministrazione capitolina di “superficialità e silenzio istituzionale”. Le sue parole chiamano in causa direttamente il sindaco Gualtieri, contestando un’eccessiva attenzione a eventi di rappresentanza e un’insufficiente risposta ai problemi quotidiani dei quartieri.

Giannini denuncia un approccio disconnesso dalla realtà urbana: “I cittadini – afferma – sono costretti a barricarsi in casa mentre il sindaco è impegnato tra kermesse ed eventi istituzionali”. Chiede, inoltre, un piano urgente e mirato di disinfestazioni e prevenzione, capace di affrontare in modo strutturato una situazione che ha ormai superato i contorni della casualità.

I quartieri in prima linea

Basta una rapida consultazione dei gruppi di quartiere sui social per verificare la frequenza con cui compaiono segnalazioni di avvistamenti, infestazioni in cortili condominiali e richieste d’aiuto rimaste senza risposta. I residenti di aree come Ottavia, Magliana, Tor Sapienza, ma anche zone più centrali come San Giovanni, raccontano esperienze molto simili: animali avvistati in pieno giorno, difficoltà nel ricevere assistenza dalle autorità competenti, e una diffusa sensazione di abbandono.

In alcuni casi, singoli condomini si sono rivolti a ditte private per effettuare disinfestazioni a proprie spese. Tuttavia, senza un intervento coordinato che coinvolga reti fognarie, aree pubbliche e spazi interstiziali, l’efficacia rimane limitata nel tempo.

Disinfestazioni e prevenzione

A livello tecnico, una strategia efficace contro la Periplaneta americana prevede interventi su più livelli. Innanzitutto la mappatura delle zone critiche, poi un calendario stagionale di disinfestazioni, la verifica dei chiusini fognari, la sanificazione periodica delle caditoie e la rimozione dei rifiuti abbandonati. A questo si aggiunge la necessità di sensibilizzare la popolazione su pratiche domestiche che possono incentivare o, al contrario, contrastare la diffusione.

Attualmente, la programmazione di AMA Roma in tema di derattizzazioni e disinfestazioni è poco comunicata, spesso reattiva piuttosto che preventiva. Il risultato è che l’impatto degli interventi, laddove effettuati, non è percepito come risolutivo dalla cittadinanza.

Una città che chiede ascolto

Il caso delle blatte volanti è solo uno dei sintomi di un malessere urbano più profondo. Non si tratta solo di un problema di decoro o fastidio visivo, ma di una questione che investe la salute pubblica, la qualità della vita nei quartieri e il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

In una città complessa come Roma, affrontare questi nodi richiede visione strategica, ascolto diffuso e capacità di azione multilivello. I cittadini, intanto, continuano a chiedere risposte concrete, perché la lotta al degrado passa anche – e soprattutto – da ciò che striscia o vola sotto le finestre di casa.

*Foto dal sito di DMP Group, azienda leader nel settore delle disinfestazioni e sanificazioni.

