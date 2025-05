Roma, la tragedia di Morena Bartolotti, morta dopo un intervento per dimagrire

In un intreccio tragico di eventi, Morena Bartolotti, originaria della provincia di Ravenna, ha perso la vita in seguito a un’intervento chirurgico volto a risolvere un severo problema di obesità. Non era uno di quelle capricciosi intenti estetici che spesso sentiamo, ma uno sforzo genuino di garantire un futuro più salutare. Purtroppo, non è andata come previsto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’intervento e le complicazioni

L'intervento, eseguito dal professor Ralf Senner alla clinica Upmc Salvator Mundi di Roma il 28 luglio 2023, ha incluso la rimozione di una parte dello stomaco di Morena e l'inserimento di un by-pass gastrico. Tuttavia, a seguito dell'intervento, sono emersi una serie di problemi medici che alla fine hanno portato al triste decesso di Morena il 23 agosto 2023, presso l'ospedale di Riccione.

Gli errori medici

Secondo la ricostruzione dell’accusa, i problemi sono iniziati ad emergere tre giorni dopo l’intervento. Un riempimento anomalo del fondo gastrico e un versamento pleurico sono stati individuati. Il radiologo della clinica ha segnalato le anomalie al team medico che ha condotto l’intervento, suggerendo ulteriori accertamenti. Ma dalle prove raccolte dagli inquirenti sembrerebbe che tali accertamenti non siano stati eseguiti.

Una dimissione prematura

Vengono quindi alzate le questioni sulla tempistica della dimissione di Morena dalla clinica il 31 luglio. Dalle informazioni disponibili, le sue condizioni di salute hanno iniziato a deteriorarsi poco dopo. Tra i problemi riscontrati, una lesione pleurica, punti di sutura interni che si riaprono, un condotto gastrico malfunzionante e insorgenza di pneumotorace. Purtroppo, queste condizioni hanno culminato in uno shock settico che le è stato fatale.

Possibile Negligenza Medica?

Per il pubblico ministero Stefano Opilio, responsabile dell’inchiesta, queste complicazioni rivelano possibili negligenze mediche e ciò ha portato alla richiesta di un processo per omicidio colposo nei confronti del dottor Ralf Senner. Parte delle prove a sostegno di questa accusa è una relazione tecnica fornita dalla procura. Questo documento suggerisce che le indicazioni del radiologo e le copie degli esami siano state omesse dalla cartella di dimissione della clinica – documenti critici che avrebbero potuto aiutare a indirizzare le cure successive nei vari ospedali che hanno preso in carico Morena.

Il caso di Morena Bartolotti solleva questioni preoccupanti riguardo alla gestione dell’assistenza sanitaria post-operatoria. Risulta fondamentale che la giustizia adesso faccia il suo corso, indagando a fondo sulla sua scomparsa e garantendo un’accurata responsabilità per le persone coinvolte.

© Riproduzione riservata