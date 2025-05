Roma – Lido, pubblicato il Bando per la nuova stazione “Giardino di Roma”

Una stazione che mancava: Roma guarda a sud con occhi nuovi

Nella geografia mutevole delle infrastrutture romane, l’annuncio del bando per la nuova stazione Giardino di Roma, pubblicato da Astral su mandato della Regione Lazio, segna un passaggio rilevante per il trasporto metropolitano della Capitale. Non si tratta solo di un’opera pubblica funzionale a un evento – il Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025 – ma di un tassello di un disegno più ampio che mira a dare nuova dignità alla ferrovia Roma-Lido, troppo a lungo trascurata, ma da sempre vitale per il collegamento tra il litorale e il centro cittadino.

L’intervento, identificato come “n. 103”, prevede la realizzazione della stazione tra Vitinia e Casal Bernocchi, in corrispondenza di un rettifilo ferroviario oggi privo di fermate. Il sito individuato si sviluppa in un’area in forte espansione residenziale, delimitata da due arterie fondamentali – via Cristoforo Colombo e via Ostiense – e si incrocia simbolicamente con l’urbanizzazione diffusa del quadrante sud-ovest della città. L’accesso sarà garantito da via Erminio Macario, in corrispondenza dell’attuale parcheggio, che verrà riqualificato e integrato nel disegno architettonico complessivo della stazione.

Funzionalità e accessibilità: progettazione a misura di quartiere

La nuova stazione non sarà solo un punto di passaggio. L'attenzione alla qualità urbana è evidente nella cura per gli spazi esterni: due aree verdi, panchine, nuove alberature e percorsi pedonali riorganizzati all'interno dei parcheggi esistenti. Verranno creati stalli per biciclette e motocicli, segnale di un tentativo concreto di incoraggiare l'intermodalità e facilitare l'accesso sostenibile alla rete ferroviaria.

Il corpo stazione sarà composto da due fabbricati paralleli ai binari, connessi da un sovrappasso pedonale. Una soluzione tecnica pensata per garantire sicurezza e fruibilità, anche in previsione di flussi importanti nei periodi di maggiore affluenza, come appunto durante il Giubileo.

La Roma-Lido: da ferrovia abbandonata a infrastruttura strategica

Il rilancio della stazione Giardino di Roma non può essere letto isolatamente. Fa parte di un più ampio piano regionale che ha coinvolto anche la futura stazione Torrino-Mezzocammino, in un'ottica di valorizzazione di una linea ferroviaria fondamentale per decine di migliaia di pendolari. Quando nel 2022 la Regione Lazio ha ereditato la gestione della Roma-Lido, le condizioni della tratta erano critiche: vetustà degli impianti, disservizi continui, un sistema che appariva più come una zavorra che come una risorsa.

Da allora, come ha ricordato l’assessore Fabrizio Ghera, sono stati messi in campo investimenti significativi: interventi su binari e linea elettrica, piano di revisione dei convogli, rafforzamento della manutenzione straordinaria. Tutto ciò per restituire affidabilità e decoro a una linea che serve non solo Ostia, ma anche i quartieri satellite in rapida evoluzione, dove domanda abitativa e pressione demografica sono in crescita.

Una sfida oltre il Giubileo

Il fatto che l’opera sia inserita nel programma per il Giubileo 2025 fornisce una scadenza stringente, ma la sua utilità va ben oltre l’evento. La stazione Giardino di Roma risponde a un’esigenza strutturale, che riguarda l’accessibilità e la tenuta della mobilità urbana in un quadrante troppo spesso ignorato dalla pianificazione strategica.

Oggi si avvia l’iter tecnico-amministrativo: il bando prevede una gara a procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Un criterio che cerca di bilanciare qualità progettuale e sostenibilità economica, in linea con le recenti linee guida sul procurement pubblico.

L’obiettivo non è solo costruire una nuova fermata, ma dare forma a un’infrastruttura capace di innescare trasformazioni durature. Per i residenti di Giardino di Roma e per l’intero quadrante sud, sarà un’occasione per sentirsi meno periferici, più connessi. E forse anche più ascoltati.

© Riproduzione riservata