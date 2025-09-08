Roma, Metro B interrotta: ecco le tratte chiuse e i bus sostitutivi

A Roma, la mattinata di lunedì 8 settembre si apre con una notizia importante per i pendolari e tutti coloro che utilizzano quotidianamente la metropolitana. La Linea B, infatti, subirà delle interruzioni significative. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le tratte comprese tra San Paolo e Rebibbia, così come quella tra San Paolo e Jonio, rimarranno chiuse al pubblico per l'intera giornata. Questa decisione arriva dopo un fine settimana caratterizzato da lavori programmati su questa stessa linea.

Interruzioni Metro B, sostituzioni con bus

Per mitigare il disagio causato da queste chiusure, l'azienda dei trasporti pubblici ha previsto l'attivazione di bus sostitutivi che copriranno le tratte interessate. Questi autobus seguiranno percorsi specifici che ricalcheranno il più possibile quelli della metro, garantendo collegamenti tra le stazioni chiuse. Gli utenti potranno quindi contare su un servizio alternativo che consentirà loro di muoversi all'interno della città senza troppi inconvenienti.

Lavori programmati

Le interruzioni sono dovute a lavori di manutenzione straordinaria sulla linea, già previsti dal calendario del comune di Roma. L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza e l'efficienza del servizio nel lungo termine. Sebbene i disagi siano evidenti, gli interventi sono considerati necessari dalle autorità competenti per garantire un trasporto pubblico sicuro e affidabile.

Aggiornamenti