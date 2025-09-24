Roma, Metro C: le stazioni-museo di Colosseo e Porta Metronia aprono a Dicembre

L’8 dicembre si preannuncia come una data storica per i trasporti pubblici di Roma. Dopo anni di attesa e lavori intensi, le nuove stazioni della metro C, Colosseo e Porta Metronia, apriranno finalmente le loro porte ai viaggiatori e ai curiosi. Queste non saranno semplici fermate della metropolitana; si trasformeranno in veri e propri musei sotterranei che offriranno ai visitatori uno sguardo diretto sull’antichità romana.

In Metro con un patrimonio archeologico alla luce del sole

L'annuncio ufficiale è giunto dalle parole del sindaco Roberto Gualtieri durante un convegno all'università Lumsa. "Lavoriamo per inaugurare la tratta San Giovanni-Colosseo della metro C. Quella dovrebbe essere la data", ha dichiarato il sindaco sottolineando come sia un ulteriore passo avanti nella modernizzazione della città eterna. L'apertura delle stazioni coincide con la fine dell'anno giubilare, in un periodo strategico che vedrà Roma affollata di visitatori per lo shopping natalizio.

Stazioni-Museo a Roma

I rendering diffusi mostrano il potenziale straordinario delle nuove stazioni: teche espositive e aree dedicate alla valorizzazione dei reperti scoperti durante gli scavi. Non sarà solo una questione di mobilità urbana ma un invito a riscoprire e vivere il passato storico di Roma attraverso un percorso archeologico unico al mondo.

L’importanza della collaborazione

Tutto questo è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra la Soprintendenza, Roma Metropolitane e il Contraente Generale. Il progetto prende avvio già nei primi anni 2000 con programmi mirati alla tutela del patrimonio storico e artistico. Le linee guida per ogni sito scavato sono state meticolosamente pianificate per garantire una perfetta integrazione tra antico e moderno.

Un’apertura che fa sperare