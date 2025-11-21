Roma, mezzi Atac più sicuri: arrivano le body-cam per proteggere controllori e passeggeri

A Roma prende forma una nuova strategia pensata per rendere più sicuri i mezzi pubblici. Atac ha avviato la sperimentazione delle body-cam affidate al personale impegnato nel controllo dei titoli di viaggio e nei servizi di sicurezza a bordo.

Telecamere indossabili Atac: tutela per operatori e passeggeri

Un progetto che punta a ridurre borseggi, aggressioni e comportamenti a rischio, garantendo al tempo stesso maggiore tutela a chi utilizza autobus, tram e metropolitane.

La novità arriva in un momento in cui la sicurezza del trasporto pubblico è spesso al centro dell’attenzione dei cittadini, e l’azienda capitolina prova a rispondere con strumenti concreti e immediatamente operativi.

Body-cam ai controllori sui bus di Roma

Il progetto prevede che gli operatori Atac impegnati nei servizi a contatto diretto con il pubblico indossino una piccola telecamera, discreta ma in grado di essere attivata in pochi istanti quando si verifica una situazione potenzialmente pericolosa.

In caso di necessità la body-cam registra immagini e posizione dell’operatore, elementi che rappresentano un supporto sia per l’attività interna dell’azienda sia per eventuali interventi delle Forze dell’Ordine.

Le immagini saranno trattate nel pieno rispetto della normativa sulla privacy: potranno essere visionate soltanto da personale autorizzato e dagli investigatori, e conservate con gli standard previsti dalla legge.

Le telecamere scelte per la sperimentazione sono tre modelli diversi, selezionati per testare funzioni, durata della batteria, qualità audio-video e facilità d’uso. La sperimentazione durerà 90 giorni, periodo utile a raccogliere dati reali sulle condizioni operative.

L’obiettivo è capire quale modello risponda meglio alle esigenze degli operatori che ogni giorno hanno a che fare con situazioni delicate, dalle contestazioni per mancanza di biglietto ai tentativi di furto nei momenti di maggiore affollamento.

Più sicurezza sui mezzi Atac con le body-cam

Secondo quanto riferito dall'azienda, negli ultimi anni si è registrata una crescita degli episodi di aggressione ai danni del personale di bordo e degli addetti ai controlli. Una parte di questi episodi nasce da tensioni improvvise con passeggeri trovati senza biglietto; altri riguardano borseggiatori che approfittano dell'affollamento dei mezzi.

Le body-cam rappresentano un deterrente visibile: sapere di essere ripresi riduce comportamenti aggressivi e crea un contesto più sicuro per chi lavora e per chi viaggia.

La misura è stata sviluppata in coordinamento con la Prefettura, con Roma Capitale, con la Regione Lazio e con le organizzazioni sindacali. Il confronto ha permesso di definire un percorso condiviso, che tiene conto delle esigenze di sicurezza ma anche delle garanzie per i lavoratori.

Gli stessi rappresentanti sindacali hanno spesso sottolineato la necessità di strumenti utili a proteggere il personale, chiamato quotidianamente a gestire situazioni complesse senza poter contare su un presidio costante delle forze di sicurezza.

Body-cam Atac: cosa cambia per passeggeri e operatori

L’introduzione delle telecamere non riguarda soltanto la protezione del personale, ma anche quella dei passeggeri. Ogni intervento registrato permette di documentare comportamenti a rischio e di ricostruire con precisione gli eventi. Questo aspetto è particolarmente utile quando si verificano borseggi, tentativi di furto o aggressioni a persone fragili.

Le immagini, unite alla geolocalizzazione, consentono interventi più rapidi e una migliore collaborazione con la Polizia di Stato e i Carabinieri.

Dal punto di vista operativo, gli addetti che indossano le body-cam hanno ricevuto una formazione specifica per gestire al meglio le nuove tecnologie. Non è previsto un uso continuo: la telecamera si attiva solo in presenza di situazioni potenzialmente rischiose e non registra l'intera giornata di lavoro.

Una scelta che bilancia sicurezza e tutela della privacy, mantenendo l'obiettivo principale, cioè garantire un supporto concreto negli episodi che richiedono documentazione immediata.

Body-cam sui bus Atac: il futuro della sperimentazione

Alla fine dei 90 giorni, Atac valuterà i risultati con le organizzazioni sindacali, verificando se le body-cam abbiano realmente ridotto gli episodi di violenza e migliorato la percezione di sicurezza. Se la valutazione sarà positiva, l’azienda potrà avviare una fase di implementazione stabile che potrebbe comprendere l’estensione dell’iniziativa ad altre linee o servizi.

L’introduzione delle telecamere, inoltre, si inserisce in un piano più ampio che punta a migliorare le condizioni di viaggio. Altri interventi riguardano la modernizzazione degli impianti di videosorveglianza sui mezzi, l’aumento della presenza del personale nelle ore serali e il rafforzamento dei controlli mirati nelle tratte più frequentate.

La sperimentazione delle body-cam rappresenta un passo significativo verso un trasporto pubblico più sicuro e affidabile. Per chi utilizza ogni giorno i mezzi Atac, sapere che esiste un sistema di tutela aggiuntivo contribuisce a rendere l’esperienza di viaggio più serena.

Per il personale, significa poter svolgere il proprio lavoro con strumenti adeguati e con la consapevolezza di avere un supporto immediato nei momenti più delicati. Roma osserva con attenzione gli sviluppi di questo progetto: un’innovazione che potrebbe diventare parte integrante delle politiche di sicurezza urbana.