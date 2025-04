Roma si prepara a vivere uno degli appuntamenti più amati e longevi del panorama motoristico italiano: il Millennium Expo, giunto alla sua 40ª edizione, aprirà le porte il 12 e 13 aprile 2025 nella suggestiva cornice dell’Ippodromo delle Capannelle. Una location non casuale: lo spazio verde di 40.000 metri quadrati non solo accoglie con ampio respiro gli stand espositivi e le aree tematiche, ma riflette quel senso di apertura e convivialità che da sempre contraddistingue il raduno.

Qui, il tempo sembra rallentare per concedere spazio alla memoria meccanica: auto e moto d’epoca, ricambi originali, accessori vintage e il sapere dei collezionisti si incontrano in un rito collettivo che è molto più di una fiera. È un archivio vivente della mobilità, dove ogni pezzo esposto racconta una storia e ogni carrozzeria scolpita dal tempo diventa occasione di dialogo tra generazioni.

Più di una mostra scambio: un ecosistema in movimento

Il Millennium Expo è considerato da molti la più importante Mostra Scambio del Centro-Sud Italia, ma l’etichetta non basta a contenerne lo spirito. Per i club storici, i meccanici, i collezionisti e i semplici appassionati, rappresenta un momento di confronto e scoperta. Perché non si tratta solo di vendere o acquistare un carburatore d’epoca o un fanale anni ’60: si tratta di ricostruire il passato pezzo per pezzo, con la cura e la passione tipica degli artigiani del tempo.

Tra gli espositori di quest’anno spicca il Club ACI Storico “Amici dei Motori d’Epoca”, recentemente affiliato all’Automobile Club Roma. Una presenza che testimonia quanto il valore culturale del motorismo storico stia trovando sempre più spazio anche nelle istituzioni, e quanto il legame tra territorio e tradizione automobilistica resti solido. Millennium Expo

Una festa per gli occhi (e per il cuore): eventi e celebrazioni

Il cuore pulsante del Millennium Expo 2025 sarà, senza dubbio, l’Anniversary Day, un momento pensato per celebrare le icone che hanno fatto la storia su quattro ruote. Le protagoniste? Tre regine della strada: la Fiat Uno Turbo, con i suoi 40 anni di grinta compatta; la Volkswagen Polo, che spegne 50 candeline ma resta agile come allora; e la leggendaria Citroën DS, la “Dea” dell’automobile che a 70 anni non ha perso un grammo della sua eleganza avveniristica.

Accanto a questi omaggi al design e alla tecnica, l’evento offrirà un fitto programma di intrattenimento e raduni: dalla Festa di Primavera animata dalle Miss Pin Up Girls WW2 – un salto nell’estetica anni ’40 e ’50 – al Moto Incontro, dove le due ruote d’epoca saranno le protagoniste assolute. E ancora il Villaggio FMI, realizzato in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e il Vespa Club d’Italia, fino all’Esposizione Sidecar e all’atteso Raduno Fiat Panda, dove le mitiche utilitarie italiane si ritroveranno come vecchie amiche.

Millennium Expo: il valore umano del motorismo storico

Al di là delle lamiere scintillanti e del fascino cromato dei motori, ciò che rende unico il Millennium Expo è il suo essere spazio di comunità. Qui ci si ritrova, ci si riconosce. Padri e figli, vecchi amici e nuovi appassionati, meccanici autodidatti e ingegneri di mestiere: tutti accomunati da quella vibrazione profonda che solo i motori storici riescono a generare. È una vibrazione che attraversa i decenni, che ha il profumo della benzina di un tempo e il suono delle marce a innesto duro. E che, ogni anno, torna a risuonare nelle voci, nei sorrisi e nei racconti condivisi tra uno stand e l’altro.

Team Drivers al Millennium Expo

Team Drivers è un‘Associazione che si occupa di auto e moto storiche, un’Associazione di volontariato che manifesta attraverso l’organizzazione di diversi eventi benefici il cui incasso è devoluto a favore delle situazioni di emergenza e di particolare bisogno economico o sociale.

Team Drivers esegue Certificati Asi e Certificati di rilevanza storica. Riduzione del bollo del 50% per auto ventennali.

Inoltre il club ha stipulato Convenzioni importanti con Agenzie per Polizze di 20/30anni, Convenzioni con Carrozzerie, Officine, Elettrauti e Tappezzieri.

Ai Soci è concessa la possibilità di avere a disposizione box blindati di 12×3 mt., inoltre Team Drivers aiuta i propri Soci nella compra-vendita delle auto storiche.

Ogni anno Team Drivers è presente all’evento-manifestazione “Millennium Expo“, l’esposizione di auto e moto con ricambi d’epoca, che si svolge presso l’Ippodromo Capannelle di Roma, ormai giunta nel 2025 alla 40esima edizione. Millennium Expo, Associazione Team Drivers

Appuntamento al Millennium Expo

Per chi desidera immergersi in questa atmosfera, l’appuntamento è sabato 12 aprile dalle 9:15 alle 18:00 e domenica 13 aprile dalle 9:00 alle 17:30. L’ingresso ha un costo di 10 euro (ridotto a 8 euro) e i bambini fino a 11 anni entrano gratis: un segnale chiaro che il futuro del motorismo storico passa anche – e soprattutto – dalla trasmissione della passione.

Il Millennium Expo non è solo un evento da visitare. È un’esperienza da vivere, un luogo dove i motori non sono solo macchine, ma testimoni del tempo.

