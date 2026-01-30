Roma, mobilità 31 gennaio e 1° febbraio: parziale stop metro B/B1 per lavori, strade chiuse e bus deviati per corteo e corsa podistica

Roma affronta un fine settimana che richiede attenzione e pianificazione, specie per chi si muove con i mezzi pubblici o attraversa le zone centrali. Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio si sommano infatti lavori su strada, una manifestazione con corteo e una competizione sportiva sul litorale, mentre prosegue il parziale stop della metropolitana B/B1 fino all’avvio del servizio di lunedì 2 febbraio.

Un quadro che impatta sulla viabilità e sulle linee di superficie, con modifiche che, per molte persone, si traducono in tempi di percorrenza più lunghi e cambi di abitudini.

Stop metro B/B1 e ripercussioni sui flussi urbani

Il dato più rilevante riguarda la metropolitana: per lavori infrastrutturali è confermato il parziale stop della linea B/B1 fino a inizio servizio di lunedì 2 febbraio. In termini pratici, questo significa maggiore carico sulle alternative di superficie, soprattutto nelle fasce orarie più frequentate e lungo i corridoi che normalmente si appoggiano al tracciato della B.

In queste circostanze, le amministrazioni e le aziende del trasporto sono chiamate a un equilibrio delicato: garantire la continuità del servizio e, nello stesso tempo, consentire interventi che puntano a migliorare sicurezza e affidabilità.

Sabato 31 gennaio: lavori su Passeggiata di Ripetta e sosta regolata

Nella giornata di sabato è previsto un intervento del dipartimento Tutela Ambiente sulle alberature lungo Passeggiata di Ripetta. La strada sarà chiusa da lungotevere in Augusta a via della Penna. Nello stesso tratto sono programmati divieti di sosta, estesi anche da via della Penna al civico 10. La misura mira a mettere in sicurezza l’area durante le attività, ma richiede di riorganizzare percorsi e parcheggi in una zona già molto sensibile per traffico e ricerca di posti auto, specie nei weekend.

Corteo pro Iran: percorso, orari e divieti di sosta

Sempre sabato 31 gennaio, dalle 14 alle 17, è in programma una manifestazione con corteo a sostegno del popolo iraniano. La partenza è fissata a piazzale Ugo La Malfa e l’arrivo a piazzale Ostiense/Piramide, con passaggio su via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania e viale della Piramide Cestia. È annunciata la partecipazione di circa 4mila persone.

Sono previsti divieti di sosta già diverse ore prima dell’avvio dell’iniziativa su piazzale Ugo La Malfa, piazzale Ostiense, via del Circo Massimo (nel tratto da piazzale Ugo La Malfa fino all’incrocio con viale Aventino) e viale di Porta Ardeatina lato mura, area destinata al parcheggio dei pullman dei partecipanti.

Bus deviati: le linee coinvolte e cosa aspettarsi

Per l’evento potranno esserci chiusure temporanee al traffico e conseguenti deviazioni del trasporto pubblico. Le linee indicate come potenzialmente interessate sono: 3, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 96, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 719, 769, 775, 780 e C3.

In questi casi il consiglio operativo è verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio, tenendo presente che i cambi di percorso spesso variano in base all'andamento del corteo e alle chiusure decise sul momento per garantire sicurezza.

Domenica 1° febbraio: Trofeo Lidense e chiusure strade a Ostia

Domenica è in programma la 26esima edizione del Trofeo Lidense, con partenza da piazzale del Mediterraneo e raduno atleti previsto alle 7.30. Dalle 8 alle 13 saranno chiuse al traffico diverse strade: la complanare di via Cristoforo Colombo in direzione piazzale Colombo, nel tratto da via del Circuito a piazzale Cristoforo Colombo; piazzale Cristoforo Colombo nel tratto da via Geraldini alla complanare della Colombo; via Alessandro Geraldini; via Bernardino da Monticastro; via Niccolò Benino; via e piazzale dell’Aquilone; piazzale dell’Aquilone.

Un dispositivo significativo che mira a garantire lo svolgimento in sicurezza della gara, ma che incide sulla mobilità locale e su chi raggiunge il litorale per lavoro o tempo libero.

Linee 06, 014 e 070: deviazioni e fermate disattivate

Sempre dalle 8 alle 13 subiranno deviazioni le linee bus 06, 014 e 070. La linea 06, dalla stazione Lido Centro, proseguirà per lungomare Lutazio Catulo; al ritorno, da viale del Lido di Castel Porziano/Colombo, proseguirà per piazzale Cristoforo Colombo, lungomare Lutazio Catulo e lungomare Duilio. Sul lungomare Lutazio Catulo e Duilio sarà deviata anche la 014 verso i due capolinea.

La 070 modificherà il percorso solo in arrivo dalla stazione Laurentina, proseguendo da viale del Lido di Castel Porziano sulla corsia centrale di via Cristoforo Colombo, piazzale Colombo e piazzale Amerigo Vespucci. Durante l’evento, e per effetto delle deviazioni, saranno disattivate le fermate 77081 (via Colombo), 78700 e 78701 (viale della Stazione di Castel Fusano), 30609 e 30610 (viale dell’Aquilone).