Roma, nuove misure anti-assembramenti: chiuse metro Spagna e Flaminio nei weekend

Chiusura delle stazioni della linea A della metro Spagna e Flaminio, nella fascia oraria 10-20, – salvo specifiche orarie del Comune di Roma – nelle giornate di sabato e domenica, a partire dal prossimo weekend.

E’ questa la principale decisione presa dal Comitato provinciale ordine e sicurezza riunitosi nel pomeriggio in prefettura a Roma per adottare nuove misure restrittive volte ad evitare assembramenti e contenere i contagi.

Pattuglie a piedi e messaggi con megafono

Pattuglie a piedi delle forze dell’ordine e messaggi via megafono che invitano a non assembrarsi. E’ quanto faranno le forze dell’ordine nei luoghi del centro di Roma dove a partire dal prossimo weekend gli accessi saranno regolati per evitare assembramenti.

A deciderlo il Comitato provinciale ordine e sicurezza di Roma riunitosi nel pomeriggio per vagliare nuove misure di contenimento dei contagi e in particolare evitare assembramenti delle persone come accaduto nello scorso weekend.

Zone accesso contingentato: Tridente e via del Corso

Saranno solo 4 i punti di accesso a via del Corso e alla zona del Tridente di Roma, che nel weekend in questo modo si trasformeranno in strade a ‘numero chiuso’. E’ quanto deciso dal Comitato provinciale ordine e sicurezza di Roma, riunito nel pomeriggio per decidere nuove misure di contingentamento delle presenze nelle luoghi a maggior rischio assembramento della Capitale.

Moduli di contingentamento

Oltre alla chiusura temporanea delle stazioni Spagna e Flaminio in orari specifici, nel weekend l'accesso alle vie dello shopping del centro sarà regolamentato da specifici 'moduli di contingentamento' che prevederanno la presenza della polizia locale e della Protezione civile di Roma, oltre alle forze dell'ordine, nei principali varchi di accesso alla zona del Tridente.