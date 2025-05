Roma, Open Day per la Carta d’Identità Elettronica: 24 e 25 Maggio Municipio VIII

Un’opportunità per i cittadini romani

Nel cuore di Roma, il Campidoglio continua a offrire ai suoi cittadini la possibilità di ottenere o rinnovare la carta d'identità elettronica. Anche nel penultimo weekend di maggio, precisamente sabato 24 e domenica 25, si terranno delle aperture straordinarie per facilitare questo processo. Un'iniziativa che si ripete, dimostrando l'impegno dell'amministrazione nel rendere più accessibili i servizi essenziali.

Dove e quando recarsi

Per chi si trova nella Capitale, le aperture straordinarie coinvolgeranno il Municipio VIII e alcuni ex Punti Informativi Turistici (Pit). Questi ultimi si trovano in piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune, oltre al punto di rilascio di via Petroselli, 52. Sabato 24 maggio, il Municipio VIII aprirà le sue porte in via Benedetto Croce, 50, dalle 8.30 alle 15.30. Gli ex Pit, invece, saranno operativi dalle 8.30 alle 16.30. La domenica, gli ex Pit continueranno a servire i cittadini dalle 8.30 alle 12.30.

Come prenotare il proprio appuntamento

Per partecipare a queste giornate, è necessario prenotare un appuntamento. Le prenotazioni apriranno venerdì 23 maggio alle 9 e rimarranno disponibili fino a esaurimento posti. Gli interessati dovranno accedere al sito Agenda Cie del Ministero dell'Interno per riservare il proprio slot. Il giorno dell'appuntamento, è fondamentale presentarsi con il ticket di prenotazione, una carta di pagamento elettronico, il vecchio documento d'identità (se si tratta di un rinnovo o in caso di smarrimento) e una fototessera.

