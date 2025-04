Roma, Open day per la Carta d’Identità Elettronica: sabato 3 e domenica 4 maggio Municipio XV – ex Pit

Il mese di maggio arriva con una notizia speciale per i cittadini di Roma: l’opportunità di ottenere la Carta d’Identità Elettronica durante un Open Day. Questa iniziativa di Roma Capitale apre le porte degli uffici anagrafici e dei gazebo degli ex Pit per l’emissione del documento nell’immediato.

Sabato 3 e Domenica 4 Maggio: Open Day per la CIE

Nei giorni di sabato 3 e domenica 4 maggio, gli sportelli degli uffici anagrafici del Municipio 15 e i gazebo degli ex Pit (Punti Informativi Turistici) di piazza delle Cinque Lune, piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e il punto di rilascio di via Petroselli, 52, saranno aperti per l’ottenimento della Carta d’Identità Elettronica. Ricordiamo ai cittadini che la prenotazione dell’appuntamento è sempre obbligatoria e sarà possibile farlo a partire dalle 9 di venerdì 2 maggio sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno.

Informazioni utili per il weekend

Di seguito, vi proponiamo dettagli pratici per organizzare la vostra visita:

Sabato 3 maggio: Il Municipio 15 in via Enrico Bassano, 10, e gli ex Pit saranno aperti dalle 8.30 alle 16

Il Municipio 15 in via Enrico Bassano, 10, e gli ex Pit saranno aperti dalle 8.30 alle 16 Domenica 4 maggio: Gli ex Pit saranno aperti dalle 8.30 alle 12.30

Per partecipare, bisogna prenotare l’appuntamento sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno a partire dalle 9 di venerdì 2 maggio e fino a esaurimento delle disponibilità. Una volta prenotato, vi ricordiamo di presentarvi all’ufficio indicato muniti del precedente documento d’identità (in caso di rinnovo o smarrimento), una fototessera, una carta di pagamento elettronico e il ticket della prenotazione.

Nell’era digitale in cui viviamo, la Carta d’Identità Elettronica rappresenta un punto di svolta importante. Quest’occasione offerta dalla città di Roma è un grande passo avanti verso un futuro sempre più digitale e sicuro.

