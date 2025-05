Roma, Ostia: il caso delle tangenti e le condanne ai funzionari pubblici

Un’indagine che scuote Ostia

Nel cuore di Ostia, tra il 2016 e il 2017, si è sviluppata una vicenda che ha portato alla luce un sistema di corruzione all’interno del Municipio X di Roma Capitale. Le condanne, arrivate di recente, hanno visto coinvolti cinque imputati, con pene che vanno da un anno e quattro mesi fino a sette anni. Il caso ha avuto inizio con una denuncia che ha scoperchiato un vaso di Pandora, rivelando un intreccio di tangenti e favori illeciti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le condanne e i protagonisti

Il nome più rilevante è quello di Franco Nocera, ex responsabile dell’ufficio edilizia privata del Municipio, condannato a sette anni. A seguire, Carmine De Bartolo, proprietario di terreni, ha ricevuto una pena di quattro anni e mezzo, mentre Massimo Alabiso, titolare di una società coinvolta nella costruzione di campi da basket, è stato condannato a quattro anni. Vincenzo Longobardi, geometra dell’ufficio tecnico, ha ricevuto una condanna di tre anni, e Giuliano Cicconi, proprietario di un manufatto abusivo, ha avuto una pena di un anno e quattro mesi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le origini dell’inchiesta

Tutto è iniziato con la denuncia di un dentista, stanco delle richieste di mazzette per ottenere le autorizzazioni necessarie per il suo studio. Questo ha portato alla scoperta di un sistema in cui i funzionari pubblici, come Longobardi, abusavano del loro potere per ottenere vantaggi personali, come ricariche telefoniche e vacanze all’estero. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le intercettazioni e le accuse

Le indagini si sono avvalse di intercettazioni ambientali e telefoniche, che hanno confermato le accuse. Nocera, in particolare, è stato ascoltato mentre discuteva di come mantenere i cittadini in uno stato di sudditanza psicologica, facendo leva sulla loro necessità di ottenere permessi e autorizzazioni. Le accuse di corruzione si sono estese anche a De Bartolo e Alabiso, coinvolti nel tentativo di sanare abusi edilizi in cambio di denaro.

Un sistema di corruzione radicato

La vicenda ha messo in luce un sistema di corruzione radicato, dove i funzionari pubblici sfruttavano la loro posizione per ottenere vantaggi personali. Le condanne rappresentano un passo importante verso la giustizia, ma evidenziano anche la necessità di vigilare costantemente per prevenire simili episodi in futuro.

© Riproduzione riservata