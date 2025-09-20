Roma Ostiense, rissa all’esterno del locale notturno Hulala Club: ferito un buttafuori

Venerdì notte, via dei Conciatori a Roma si è trasformata in un campo di battaglia fuori controllo. All’esterno dell’Hulala Club, noto locale notturno del quartiere Ostiense, una lite iniziata dentro la discoteca si è rapidamente trasferita per strada. I toni si sono accesi e ciò che doveva essere una normale serata di svago si è mutato in un tumulto caotico. Lo riporta il quotidiano “Repubblica”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il ruolo della sicurezza

Nella confusione generale, il personale di sicurezza ha cercato di sedare gli animi agitati. Un buttafuori ha avuto la peggio: colpito più volte da alcuni giovani clienti nel tentativo di dividere le fazioni. Nonostante le ferite riportate, ha scelto di non farsi ricoverare in ospedale. Intanto, lanci di bottiglie e cestini hanno reso l'atmosfera ancora più tesa e pericolosa.

Un episodio non isolato in zona