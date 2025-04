Roma, per il terzo anno consecutivo il Giro d’Italia si concluderà nella Capitale: la tappa sarà dedicata a Papa Francesco

Roma ospiterà anche nel 2025 la tappa finale del Giro d’Italia, in calendario per domenica 1° giugno. L’edizione di quest’anno prevede una partenza all’interno del Vaticano, con un tratto iniziale nei Giardini Vaticani, e l’arrivo al Circo Massimo, nel cuore della Capitale. L’iniziativa è stata promossa direttamente da Papa Francesco, in occasione dell’Anno Santo, e ha coinvolto attivamente sia il Comune di Roma sia il Vaticano in fase organizzativa.

Giro d’Italia, il percorso della tappa conclusiva

La tappa è stata presentata ufficialmente in Campidoglio, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’Assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, dei vertici di RCS Sport e MediaGroup, del Vescovo Paul Tighe e di figure legate al ciclismo professionistico, tra cui Vincenzo Nibali e il Direttore del Giro Mauro Vegni.

Il tracciato è diviso in due sezioni. Dopo una partenza simbolica da Porta del Perugino, i ciclisti attraverseranno un tratto interno alla Città del Vaticano, toccando la cosiddetta Via Mariana, un itinerario che raccoglie immagini della Madonna provenienti da diversi Paesi.

Successivamente, la corsa si sposterà verso Ostia, per poi tornare in centro. La parte finale prevede otto giri su un circuito urbano di 9,5 chilometri ciascuno, su un percorso misto, con tratti in pavé e leggere variazioni altimetriche. Il traguardo è previsto al Circo Massimo, in una cornice tutta da vivere, dove lo spettacolo e l’adrenalina si aggiungono alla meraviglia.

Giro d’Italia, per la terza volta si correrà in Vaticano

Il Sindaco Gualtieri ha parlato della scelta di Roma come parte di una continuità con le edizioni precedenti e ha definito l’evento “un’opportunità per valorizzare il legame tra città e sport”. Anche l’Assessore Onorato ha sottolineato che l’iniziativa è pensata per essere accessibile, gratuita e partecipata, con attività collaterali che coinvolgono i cittadini.

Il Vescovo Tighe, rappresentante del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, ha spiegato che il passaggio nei Giardini Vaticani è stato pensato come un contributo simbolico al messaggio del Giubileo.

Quella del 2025 sarà la 51ª tappa con arrivo a Roma nella storia del Giro d’Italia, e la terza conclusiva consecutiva nella Capitale. La presenza regolare della città nelle ultime edizioni è il risultato di una collaborazione stabile tra il Comune di Roma e l’organizzazione della corsa. Anche il Vaticano ha ospitato il Giro in passato, in due occasioni: nel 1974, con una partenza da San Pietro, e nel 2000, quando il prologo si concluse nei pressi della stessa piazza.

Giro d’Italia a Roma, le iniziative previste

Nella mattinata di domenica è prevista la Family Ride, una pedalata non competitiva e gratuita rivolta a famiglie, bambini e appassionati. Il percorso attraverserà alcune delle stesse strade del circuito ufficiale. Nell’edizione precedente i partecipanti erano oltre 4.000.

Parallelamente, in Piazza del Popolo sarà allestita Giroland, un’area dedicata all’intrattenimento, con la presenza della Carovana del Giro e attività promosse dai partner ufficiali, tra cui RTL 102.5, che seguirà l’evento in diretta.

Anche quest’anno verrà realizzato un murale dedicato al Giro, in collaborazione con ATAC, Roma Capitale e RCS Sports & Events. L’opera sarà installata nella stazione metropolitana Eur-Magliana e sarà firmata dall’artista Daniele Fortuna. L’inaugurazione è prevista per il 2 giugno, e l’intervento rientra in un progetto più ampio di riqualificazione urbana e valorizzazione culturale legato ai grandi eventi.





