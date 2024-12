Roma, portare l’Università a Tor Bella Monaca con i fondi del Giubileo

“E’ un momento importante per la città perché grazie a tutti gli investimenti che sono arrivati a Roma in occasione del Giubileo, sono in corso e saranno effettuati interventi per riqualificare l’intero territorio cittadino dal centro alle periferie”.

Così Dario Nanni, consigliere comunale e Presidente della Commissione Giubileo questa mattina durante il suo intervento all’evento “Giubileo 2025: evento e cambiamento per le periferie romane” presso la Sala Laudato Sì in Campidoglio.

“Nonostante l’impatto appaia gravoso per il numero dei cantieri presenti, il Giubileo è un’occasione straordinaria che la città aspettava da anni considerato che investimenti di questa misura non ci sono mai stati anche perché abbiamo perso occasioni importanti per investire sulla nostra città, come ad esempio quella delle Olimpiadi.

I grandi eventi sono occasioni straordinarie perché contribuiscono a realizzare una importante riqualificazione oltre che infrastrutturale anche sociale e culturale dell’intero territorio cittadino, comprese le periferie, che tra l’altro sono le zone più popolose della città, e che sono frutto di una urbanizzazione che si è sviluppata esponenzialmente negli ultimi anni.

Ricordo che gli investimenti giubilari più sostanziosi in termini di numeri e di opere coinvolgono quartieri e zone distanti dal centro della città che devono diventare dei luoghi attrattivi per il turismo, decongestionando la città.

Un grande evento come quello del Giubileo consentirà di apportare straordinarie migliorie, rendendo la nostra città più moderna, sostenibile ed accogliente. Ricordo però che tutto questo deve avvenire sempre nel rispetto dell’identità storico culturale di tutti i luoghi che saranno coinvolti dagli interventi e nel rispetto dei vincoli ambientali.

Ad esempio, sono dell’opinione che uno dei monumenti più rappresentativi della città come il Colosseo non possa diventare luogo di spettacolarizzazione come si vuole fare con l’accordo stipulato dal Parco Archeologico.

Serve un piano straordinario per le periferie che in parte è già iniziato con i fondi del Giubileo e del PNRR – conclude Nanni – per portare funzioni e servizi nei quartieri più complicati della città, penso ad esempio a portare alcune facoltà dell’Università di Tor Vergata a Tor Bella Monaca“.