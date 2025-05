Roma. Primo Maggio 2025, il Concertone e i cortei: strade chiuse e deviazioni bus

San Giovanni riparte: musica, folla e una nuova piazza

Per chi vive a Roma, il Primo Maggio non è una semplice data sul calendario. È una giornata in cui la città cambia faccia. In alcuni punti rallenta, in altri accelera. Al centro di tutto, piazza San Giovanni, che quest’anno torna a ospitare il tradizionale Concertone dopo mesi di lavori di riqualificazione. Un ritorno atteso, che riporta uno degli eventi più simbolici del calendario romano nel suo luogo storico, proprio mentre la piazza mostra un nuovo volto, ripulito, ripavimentato, con una logistica finalmente più a misura di evento.

L’impatto sulla mobilità, come prevedibile, è significativo. Da martedì 30 aprile, e ancora di più da mercoledì pomeriggio, l’area compresa tra via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto diventa zona chiusa al traffico. I divieti di sosta e fermata sono già in vigore, e le modifiche al trasporto pubblico interesseranno numerose linee, sia diurne che notturne. La rete delle metropolitane, tuttavia, seguirà orari prolungati, con l’ultima corsa da capolinea prevista all’1.30 del 2 maggio.

Tutto cambia, anche i percorsi degli autobus

Le linee bus interessate dai cambiamenti non sono poche. Già dalle prime ore del servizio del 1° maggio, si segnalano deviazioni per le linee 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792, oltre a modifiche per il tram 3 e la linea 8. Il dettaglio è complesso, ma rispecchia la stratificazione del traffico romano in giorni come questo. Ciascuna linea si adatta alle strade disponibili, spostandosi su assi alternativi come via di Santa Croce in Gerusalemme, via Conte Verde, viale Manzoni, via Labicana o via Gallia.

Dalle 14 in poi, in base alla reale affluenza in piazza San Giovanni, altre deviazioni potranno essere introdotte in tempo reale, soprattutto per le linee che circolano nei pressi del centro. Anche le linee notturne subiranno modifiche: nMA, n3d, n3s e nMc saranno deviate fino al termine degli interventi di pulizia dell’Ama, che si protrarranno fino all’alba del 2 maggio.

Non solo musica: cortei da est a ovest

Ma il Concertone non è l’unico appuntamento che trasformerà la mobilità della Capitale. La mattinata del 1° maggio sarà attraversata da diversi cortei e manifestazioni, che interesseranno zone strategiche e molto frequentate. A partire dalle 9, un corteo partirà da piazza Vittorio per dirigersi verso via dei Fori Imperiali, passando per via dello Statuto, largo Brancaccio, via Cavour e largo Corrado Ricci. Le autorità si aspettano almeno 5.000 partecipanti, con inevitabili chiusure temporanee, blocchi al traffico e nuovi percorsi per le linee 70, 71, 75, 649, 714, C3, oltre a quelle già deviate nella zona San Giovanni.

Allo stesso orario, in zona Prenestina, è previsto un altro corteo da largo Preneste a Parco Sangalli, con un percorso piuttosto articolato tra via Acqua Bulicante, via della Maranella, via Antonio Tempesta, via Bufalini, via Filarete, fino a via Francesco Baracca. Qui è stato predisposto un divieto di sosta tra i civici 1 e 45, con potenziale rimozione forzata dei veicoli.

Tiburtina laterale chiusa per la festa di quartiere

Non mancano nemmeno gli eventi locali. Il Primo Maggio Tiburtino, che da qualche anno raccoglie residenti e associazioni di quartiere, comporterà la chiusura della corsia laterale della via Tiburtina (tra via Vincenzo Morello e via delle Cave di Pietralata) dalle 7 del mattino fino alle 2 della notte successiva. Qui non si tratta di un evento imponente come quello di San Giovanni, ma il traffico locale potrebbe comunque risentirne, soprattutto in direzione Centro.

Vivere la città che cambia: un equilibrio tra festa e logistica

Il Primo Maggio romano è un esperimento collettivo di adattamento urbano. Migliaia di persone si muovono in direzioni diverse: chi verso la musica, chi verso la protesta, chi semplicemente cerca di passare una giornata di festa tra parchi e piazze. Ogni spostamento diventa più lento, ogni itinerario richiede attenzione. Ma per chi è abituato a leggere la città nei suoi gesti quotidiani, è anche un’occasione per osservarla da un altro punto di vista.

Il tessuto urbano, solitamente rigido, si fa più fluido. E anche se i disagi non mancano, per molti abitanti della Capitale il Primo Maggio resta un momento in cui Roma, per un giorno, si allontana dalla routine e si lascia attraversare da una dimensione diversa. Con tutte le deviazioni del caso.

