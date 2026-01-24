Un servizio straordinario, condotto dai Carabinieri della Compagnia di Roma EUR con il supporto dei colleghi del Gruppo di Roma, ha interessato il campo nomadi di Vicolo Salvi, in zona San Paolo. L’attività rientra nelle linee operative indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di rafforzare il presidio del territorio e contrastare irregolarità diffuse, a partire da quelle che incidono sulla sicurezza stradale.

Controlli dei Carabinieri al campo di Vicolo Salvi: l’azione coordinata in zona San Paolo

Secondo quanto comunicato in via ufficiale, l’intervento si è sviluppato in modo capillare: militari impiegati in numero consistente hanno ispezionato l’area e svolto accertamenti mirati, in un quadro di prevenzione e monitoraggio costante. Il perimetro dell’operazione è quello tracciato dalle direttive istituzionali che, negli ultimi mesi, puntano su controlli ad alta visibilità e verifiche puntuali nei contesti considerati più esposti a episodi di illegalità, degrado e rischio per la sicurezza.

Controlli dei Carabinieri al campo di Vicolo Salvi: 46 persone identificate, 26 già note

Nel corso del servizio sono state identificate 46 persone; 26 risultano già note alle Forze dell’Ordine. Dagli accertamenti è inoltre emerso che due soggetti sono sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il dato, inserito nel resoconto dell’operazione, fotografa l’attenzione posta dai militari anche sulle posizioni personali e sulle eventuali misure restrittive in atto, elemento che spesso accompagna i controlli di iniziativa nelle aree sensibili della Capitale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Blitz Campo nomadi di Vicolo Salvi

Controlli dei Carabinieri al campo di Vicolo Salvi: cinque auto senza assicurazione, scatta il sequestro

Uno dei passaggi più significativi dell’intervento riguarda i veicoli: i Carabinieri hanno individuato cinque autovetture prive di copertura assicurativa obbligatoria. Per i mezzi è scattato il sequestro amministrativo e sono state contestate violazioni per un importo complessivo superiore a 3.500 euro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La mancanza di assicurazione, oltre a configurare una violazione prevista dal Codice della Strada, comporta ricadute dirette sulla tutela di chi circola: in caso di incidente, il rischio è che i danni non trovino adeguata copertura e che le conseguenze economiche si scarichino su vittime e famiglie, con tempi più lunghi per i risarcimenti e contenziosi complessi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Controlli dei Carabinieri al campo di Vicolo Salvi: motivazioni, effetti sul territorio e prossime verifiche

L’operazione viene letta dall’Arma come parte di un impegno continuativo: presidio, prevenzione e risposta rapida alle irregolarità. Il coordinamento con la Prefettura e il passaggio nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica indicano una linea chiara: controlli mirati, presenza costante, attenzione alle criticità che incidono sulla vita quotidiana dei residenti, dal rispetto delle regole alla sicurezza sulle strade.