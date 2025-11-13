Roma. Scuola di Pietralata, topi e cibo scaduto alla mensa: la protesta dei genitori

Il caso della scuola di Pietralata a Roma ha scatenato una vera e propria rivolta tra alunni e genitori del plesso di via Gemmellaro dell’Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca. Il problema? Un’infestazione di ratti che da settimane affligge la struttura scolastica.

Roma Pietralata, scuola invasa da topi e cibo scaduto alla mensa

Cartelloni colorati con scritte eloquenti come "Via i topi dalla nostra scuola" sono stati esposti dai bambini durante una manifestazione accompagnata dai loro genitori. Insieme, hanno marciato fino alla sede del municipio IV per chiedere interventi concreti e immediati.

Protesta e mobilitazione: la voce delle famiglie

L’episodio ha avuto eco nel quartiere dopo che gli studenti sono stati costretti a evitare il cortile della scuola per motivi igienici. Non solo topi: le lamentele riguardano anche cibo scaduto servito nella mensa, erba alta e strutture fatiscenti che mettono in luce un quadro preoccupante di degrado scolastico.

Claudia Bufalari, rappresentante dei genitori, ha coordinato la protesta sottolineando come questi problemi siano solo “la punta dell’iceberg” di una situazione critica che perdura da troppo tempo.

L’inizio del disagio: quando tutto è cominciato

I primi avvistamenti dei ratti risalgono al 4 novembre, ma lo stato precario della struttura era già noto da prima. L'anno scorso alcune aree erano state interdette a causa del distacco di intonaci e questo aveva portato alla chiusura di alcuni ingressi. Con l'erba cresciuta incontrollata e i residui alimentari accumulati, i roditori hanno trovato un habitat ideale per proliferare.

Interventi istituzionali: cosa è stato fatto finora

In seguito alle lamentele dei genitori, il municipio IV ha avviato una serie di interventi. Un primo tentativo di derattizzazione è stato effettuato il 5 novembre, seguito da altri due nei giorni successivi. Tuttavia, secondo le famiglie coinvolte, queste azioni si sono rivelate inefficaci. Le trappole installate non hanno risolto il problema principale e continuano ad essere posizionate durante l'orario scolastico.

Sicurezza alimentare: chiusura della mensa

A peggiorare le cose è stata la decisione dell’ASL di chiudere temporaneamente la mensa scolastica a causa del rischio di contaminazione alimentare dovuto alla presenza dei roditori. Questo ha acuito le preoccupazioni delle famiglie riguardo alla sicurezza dei loro figli.

La risposta politica al caso Pietralata

La questione ha assunto anche una dimensione politica con l’intervento dei consiglieri municipali Marco Colarossi e Fabrizio Montanini che hanno richiesto azioni immediate per sanificare e mettere in sicurezza l’edificio scolastico. Il presidente del municipio Massimiliano Umberti ha dichiarato su Facebook che sono stati compiuti tutti i passi necessari per affrontare i problemi sollevati dai genitori.

Resta da vedere se le misure adottate riusciranno a placare le preoccupazioni delle famiglie o se saranno necessarie ulteriori azioni per garantire un ambiente sicuro e sano per gli alunni della scuola Perlasca.