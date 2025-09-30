Roma, sei condanne per la voragine aperta alla Balduina: lavori eseguiti senza misure di sicurezza

Era il 14 febbraio 2018, giorno di San Valentino, quando una voragine di circa 15 metri si aprì in via Livio Andronico, nella zona della Balduina a Roma, inghiottendo sei auto parcheggiate e segnali stradali. L’incidente causò il crollo di un costone del terreno, senza provocare feriti, ma portò all’evacuazione di due palazzine per precauzione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Gli abitanti furono costretti ad abbandonare le loro case in fretta e furia, travolti da un mix di paura e incredulità. L’episodio fu rapidamente etichettato dai media come “il crollo di San Valentino”.

Crollo alla Balduina, sei persone condannate a un anno di reclusione

Dopo anni di indagini e procedimenti giudiziari, la sentenza è arrivata: sei persone sono state condannate a un anno di reclusione per negligenza, imperizia e imprudenza nella conduzione dei lavori edili. Erano coinvolti nella costruzione della palazzina presso il sito del crollo.

Secondo l'accusa, i lavori erano stati portati avanti senza adeguate misure di sicurezza, una leggerezza che ha avuto conseguenze devastanti non solo materiali ma anche emotive per chi vi abitava o vi lavorava.

Negligenza, imperizia e imprudenza

I residenti del quartiere hanno espresso sentimenti contrastanti alla notizia delle condanne. Da un lato vi è soddisfazione per il riconoscimento delle responsabilità; dall’altro permane la rabbia per i danni subiti e il disorientamento vissuto in quei giorni caotici. “Finalmente giustizia è fatta,” ha commentato un residente coinvolto nell’evacuazione. Tuttavia, molti sottolineano che le ferite lasciate da quell’evento sono ancora aperte.

L’importanza della sicurezza nei cantieri edili

L’episodio ha sollevato questioni importanti riguardo alla sicurezza nei cantieri edili nella capitale e non solo. Molti esperti hanno rimarcato la necessità di controlli più rigidi e protocolli severi per evitare incidenti simili in futuro. La storia del crollo alla Balduina diventa così non solo un caso giudiziario ma anche un monito per coloro che operano nel settore delle costruzioni.