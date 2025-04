Roma si prepara per l’ultimo saluto a Papa Francesco, sarà un evento senza precedenti

La mobilitazione di Roma: sicurezza e ordine pubblico in prima linea

Nel cuore di Roma, l’atmosfera è carica di emozione e solennità. La notizia della morte di Papa Francesco ha scosso non solo la città eterna, ma l’intero globo. Le misure di sicurezza sono immediatamente entrate in azione, a seguito di un colloquio tra il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e il questore Roberto Massucci. Con tempestività, il piano di sicurezza è partito, con forze dell’ordine già presenti in gran numero attorno all’area di Piazza San Pietro.

Piano sicurezza: una Roma in assetto protetto

Il piano è ambizioso e rigido: oltre mille uomini, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, sono schierati per garantire ordine e sicurezza. Una no-fly zone ampliata protegge i cieli del Vaticano. Alla guida della macchina organizzativa, il prefetto Lamberto Giannini ha riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, pronto a rafforzare le misure già operative.

Il dispiegamento delle forze include cinquecento volontari della Protezione Civile e un consistente numero di vigili del fuoco. Per la gestione delle emergenze sanitarie, otto postazioni Ares 118 sono operative, assicurando assistenza immediata ai pellegrini che affolleranno la città. L’incremento delle misure di sicurezza viene paragonato ai funerali di Benedetto XVI, gestiti con maestria dallo stesso team due anni fa.

Un evento di portata mondiale

Si prevede che l’afflusso di fedeli possa addirittura raddoppiare rispetto al passato, complice la vicinanza dell’Anno Santo. Elicotteri pattuglieranno il cielo, mentre radar a lunga distanza controlleranno eventuali minacce aeree. Un monitoring digitale da parte della Polizia Postale previene attacchi cibernetici, essenziale in un mondo dove l’informazione viaggia veloce, tanto quanto le minacce informatiche.

Una città in lutto, ma operosa

Mentre la macchina della sicurezza si muove con ritmi serrati, l’atmosfera a Roma rispecchia il senso di lutto e rispetto per una figura che ha toccato milioni di cuori. L’annullamento delle celebrazioni per il Natale di Roma sottolinea il rispetto verso il Papa, un amico dei popoli e dei più vulnerabili. Parole di affetto e gratitudine giungono dall’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio.

L’intera Roma Capitale aderisce al lutto cittadino, cancellando eventi pubblici in programma. “Dobbiamo rendere omaggio a questo uomo straordinario con un rispettoso silenzio”, commenta il sindaco Roberto Gualtieri sul web, esprimendo il suo profondo dolore per la perdita.

Papa Francesco, un’eredità indelebile

Le parole del Sindaco riflettono un sentimento diffuso: Papa Francesco ha lasciato un’impronta indelebile con la sua semplicità e la sua lotta incessante per i diritti umani e la pace globale. “Che la sua eredità di misericordia e amore resti viva nei nostri cuori”, aggiunge il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, ricordando momenti di incontro significativi con il Santo Padre.

La Capitale, con le sue strade animate da una folla in arrivo da ogni parte del mondo, è pronta ad accogliere con rispetto il mondo intero, mentre si prepara a dare il suo ultimo sentito saluto a un pontefice che ha segnato la sua epoca con coraggio e grazia.

