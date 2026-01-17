Roma-Stoccarda, arrivano 3.500 tifosi tedeschi. La Questura: tolleranza zero per disordini

Roma si prepara a una notte europea ad alta intensità. Giovedì 22 gennaio 2026, alle 21:00, allo stadio Olimpico è in programma Roma-Stoccarda e il settore ospiti riservato ai tifosi tedeschi risulta già esaurito: 3.500 i posti disponibili, numero fissato dalla A.S. Roma. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In vista dell'arrivo dei supporter dalla Germania, la Questura sta definendo le misure di sicurezza che scatteranno già dal giorno precedente, con un dispositivo pensato per presidiare città e impianto sportivo senza lasciare zone scoperte.

Roma-Stoccarda, settore ospiti sold out: nessun accesso oltre i 3.500 posti

Il dato è chiaro: la capienza del settore ospiti è pari a 3.500 posti e non sarà possibile consentire l'ingresso allo stadio a eventuali altri tifosi dello Stoccarda che dovessero raggiungere la Capitale senza titolo valido. Un'indicazione che mira a evitare situazioni di pressione ai varchi e a ridurre i rischi legati a assembramenti fuori controllo nelle ore che precedono il match.

Roma-Stoccarda, controlli dal 21 gennaio: autostrade, centro e aree sensibili

La strategia delineata dalla Questura punta su un controllo puntuale del territorio, con una presenza significativa di contingenti di Forza pubblica e pattuglie delle Forze dell’ordine. Il dispositivo, secondo le indicazioni ufficiali, partirà già dal giorno prima con verifiche presso le barriere autostradali, nel centro cittadino e nelle ulteriori zone che, in occasione di gare internazionali, vengono abitualmente frequentate dalle tifoserie, sia locali sia ospiti.

Roma-Stoccarda, occhi puntati sul centro storico e sugli hub di arrivo

Uno dei punti più delicati riguarda il centro storico, spesso scelto dai tifosi ospiti come luogo di ritrovo nelle ore antecedenti la partita. L’attenzione sarà rivolta anche ai principali hub logistici, con l’obiettivo di tracciare i gruppi in arrivo dalla Germania e gestire i flussi in modo ordinato. In parallelo, è previsto un focus sulle aree con maggiore concentrazione di siti architettonici e monumentali, per assicurarne la tutela durante la giornata.

Roma-Stoccarda, accoglienza sì, intemperanze no: pronti poli per eventuali illeciti

La linea resta quella dell’accoglienza per i tifosi stranieri che vogliono vivere l’appuntamento sportivo nel segno del folclore e della festa. Ma il messaggio è netto: non sarà tollerato alcun comportamento aggressivo o danneggiamento rivolto alla città. Sono previsti poli dedicati alla gestione di eventuali autori di condotte contrarie alle leggi italiane, con la possibilità di valutare anche l’allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti.

Roma-Stoccarda, viabilità in zona Olimpico: possibili rallentamenti in afflusso e deflusso

Sul fronte pratico, la partita comporterà anche ripercussioni sulla circolazione nell’area dello stadio: è annunciata la consueta disciplina provvisoria di traffico con possibili difficoltà durante l’afflusso e il deflusso dei tifosi. Per chi raggiunge l’Olimpico, l’indicazione è di pianificare gli spostamenti con anticipo e di considerare l’impatto dei controlli, destinati a intensificarsi con l’avvicinarsi del fischio d’inizio.