Roma, tante mani leste tra i fedeli per Papa Francesco derubano romani e turisti

Roma, la città eterna, offre un panorama incantevole fatto di arte e fede. Tuttavia, queste qualità attraggono anche chi non ha intenzioni così nobili. In questi giorni di lutto e preghiera per la morte di Papa Francesco, un afflusso continuo di pellegrini invade le strade e le piazze della città. Occhi lucidi, preghiere sussurrate e mani giunte raccontano una devozione sincera, che purtroppo convive con episodi di furti e borseggi.

Preghiere e scippi, 8 arresti in 48 ore

Negli ultimi due giorni, i Carabinieri hanno effettuato otto arresti. Un numero che colpisce e fa riflettere: chi sono questi borseggiatori? Agiscono spesso in silenzio, approfittando della distrazione delle loro inconsapevoli vittime, sfilando portafogli, telefoni e zaini che, in un batter d’occhio, spariscono misteriosamente. Non è un caso isolato, ma un fenomeno preoccupante che emerge chiaramente dalle cronache recenti.

Le fermate della metro: i luoghi prediletti

Le fermate della linea A della metropolitana di Roma, come Manzoni, Vittorio Emanuele, e Arco di Travertino, sono diventate i luoghi prediletti per questi furti. Proprio lì, tre borseggiatori sono stati bloccati dai Carabinieri dopo aver derubato alcuni passeggeri diretti verso Santa Maria Maggiore. Tra le vittime, persone appena uscite dalla basilica, ancora con la mente e il cuore rivolti alla loro esperienza spirituale.

Anche in zone iconiche come il Colosseo, non mancano episodi di furto. Qui, due cittadini algerini con precedenti sono stati sorpresi mentre rubavano valigie da un’auto parcheggiata. La tempestività dei Carabinieri ha permesso di restituire i beni al legittimo proprietario, un turista saudita.

Metodi ingegnosi

Un furto con metodo “strappo” è avvenuto in via Nazionale, dove agenti in borghese hanno arrestato un 32enne egiziano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva strappato lo smartphone dalle mani di un ignaro turista al telefono.

La tecnologia contro i furti

In via Napoleone III, la geolocalizzazione ha giocato un ruolo fondamentale. Un italiano derubato del suo zaino ha potuto recuperare i propri effetti personali, grazie agli AirPods contenuti al suo interno. Questi hanno permesso ai Carabinieri di individuare e denunciare un 49enne algerino per ricettazione.

Questi episodi raccontano quanto siano importanti le questioni sulla sicurezza nelle città turistiche, specialmente in periodi di grande affluenza. Riflettere su nuove strategie di controllo potrebbe non solo scoraggiare i potenziali criminali, ma anche garantire un ambiente sicuro per tutti gli abitanti e visitatori, specialmente in momenti così carichi di emozione.

