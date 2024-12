Roma: Termini è la prima stazione italiana connessa in 5G

La stazione ferroviaria di Roma Termini, frequentata quotidianamente da oltre 450 mila persone, raggiunge un nuovo traguardo nell’innovazione tecnologica, diventando la prima grande stazione italiana completamente connessa in 5G. Grazie all’installazione del sistema DAS (Distributed Antenna System) di Inwit, la connessione mobile diventa ultraveloce e stabile su una superficie di 115 mila metri quadrati.

Un progetto di connettività all’avanguardia

L’iniziativa è il risultato di una collaborazione tra Inwit, leader nelle infrastrutture digitali, e Grandi Stazioni Rail, società controllata da Rete Ferroviaria Italiana. L’infrastruttura DAS, distribuita uniformemente, migliora la qualità della rete per la navigazione internet e le comunicazioni telefoniche, rendendo la stazione un punto di riferimento tecnologico per il settore ferroviario.

I clienti di Tim, Vodafone e Iliad (quest’ultima sarà operativa entro fine dicembre) possono ora sfruttare appieno le funzionalità dei loro dispositivi avanzati, usufruendo di una connessione 4G e 5G affidabile e potente. Questo aggiornamento risponde alle crescenti esigenze di connettività in un contesto urbano sempre più digitale.

Copertura su 115 mila metri quadrati

Il sistema DAS copre tutte le aree principali della stazione, tra cui il grande atrio di ingresso, i binari, la galleria commerciale, la terrazza con ristoranti e negozi e il nuovo parcheggio coperto. Con 125 micro-antenne e 8 chilometri di fibra ottica, garantisce una navigazione senza interruzioni per smartphone, tablet e PC, anche nelle zone più affollate.

Un modello per la transizione digitale

«Il progetto DAS di Roma Termini rappresenta un esempio concreto del nostro impegno per infrastrutture digitali moderne, efficienti e condivise, fondamentali per lo sviluppo delle smart city», ha dichiarato Diego Galli, direttore generale di Inwit. L’iniziativa si inserisce nel piano Roma 5G, promosso da Smart City Roma in collaborazione con Roma Capitale, per estendere la connettività 5G a metropolitane, piazze e altre aree strategiche della città.